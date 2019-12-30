Скандалы: Аэрофлот снова на высоте

Forbes оценил российские компании, вошедшие в рейтинг лучших работодателей по уровню зарплаты и социальному обеспечению

В первом рейтинге лучших работодателей Forbes оценивал крупнейшие компании России сразу по девяти критериям. В рейтинге десяти самых щедрых компаний мы решили абстрагироваться от показателей социальной ответственности и сравнили компании, попавшие в лонг-лист рейтинга, по двум параметрам: средняя зарплата и социальное обеспечение. Вес первого параметра составил 60%, второго — 40%. Таким образом мы решили учесть результаты опроса, проведенного для Forbes порталом Superjob.ru. По его результатам, для респондентов при выборе компании для работы на первом месте стоит зарплата и только потом — «социалка». О том, как рассчитывались эти и другие параметры рейтинга лучших работодателей, мы подробно писали здесь.

В итоге первое место в рейтинге самых щедрых компаний занял «Аэрофлот». На втором месте оказался Газпромбанк, замыкает тройку «Полюс» семьи Сулеймана Керимова F 19.

Главным условием анкетирования компаний для рейтинга работодателей было наше заверение в том, что предоставленные данные не будут использованы без их согласия. Поэтому для большинства участников рейтинга самых щедрых компаний мы не раскрываем среднюю зарплату, которую мы использовали для расчетов. Вместо нее мы приводим значение средней зарплаты, рассчитанное как отношение совокупных затрат на оплату труда к среднесписочной численности персонала. Информация бралась из годовых отчетов компаний. Средние зарплаты указаны без учета взносов во внебюджетные фонды.

1. «Аэрофлот»

Средняя зарплата: 174 000 рублей*

В рейтинге лучших работодателей «Аэрофлот» занимает второе место по величине средней зарплаты. Чуть меньше половины персонала «Аэрофлота» — бортпроводники и летный состав. На аэропортовые службы приходится еще около 20% персонала. В корпоративной пенсионной программе принимает участие 6200 сотрудников, в 2018 году компания доплачивала 20% к их личным пенсионным взносам. Санаторно-курортным лечением были обеспечены 3800 человек, в том числе дети сотрудников. Компания также обеспечивает ключевым специалистам служебное жилье, возмещает затраты на содержание детей в дошкольных учреждениях, проводит спортивные мероприятия. Медицинский центр «Аэрофлота» обслуживает сотрудников компании, их детей и пенсионеров.

* — расчет Forbes по отчетности за 2018 год

2. Газпромбанк

Средняя зарплата: 185 000 рублей*

Среди компаний рейтинга у Газпромбанка самые высокие средние заработные платы. А своим сотрудникам третий по размеру активов банк страны обеспечивает стандартный соцпакет: помимо ДМС и корпоративной пенсионной программы, это материальная помощь по большому числу поводов, стимулирующие выплаты к основному отпуску, дополнительные выходные пособия.

* — расчет Forbes по отчетности за 2018 год

3. «Полюс»

Средняя зарплата: 116 000 рублей*

Почти 50% сотрудников «Полюса» работают в Красноярском крае, где располагаются крупнейшие производственные активы золотодобывающей компании. И всего 4% — в штаб-квартире в Москве. В 2018 году среднесписочная численность работников составила почти 20 000 человек. Компания предлагает конкурентную заработную плату: оклад для стартовых позиций здесь более чем в два раза превышает минимальный уровень заработной платы в регионе. В прошлом году он составил $734. Кроме того, «Полюс» предоставляет своим сотрудникам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, страхование жизни, ДМС, оздоровительные программы, программы поддержки сотрудников в сложных жизненных ситуациях и различные корпоративные бонусы. Размер социальных инвестиций в прошлом году составил $33,6 млн.

* — расчет Forbes по отчетности за 2018 год

4. «Норильский никель»

Средняя зарплата: 111 600 рублей*

Из почти 75 000 сотрудников «Норильского никеля» около 54 000 работают на севере Красноярского края, еще 12 500 — в Мурманской области. Суровые условия труда и непростая экологическая ситуация в Норильске, где расположен основной промышленный актив компании, обуславливают широкий социальный пакет. За 2018 год на социальные программы компания потратила 15,7 млрд рублей. Основные статьи расходов — помощь сотрудникам в приобретении жилья (6,3 млрд рублей), санаторно-курортное лечение и оплата отдыха (5,3 млрд рублей). Пенсионные программы и ДМС обошлись в 961 млн рублей и 347 млн рублей соответственно. Кроме того, компания участвует в программе переселения жителей Норильска в районы с благоприятными природно-климатическими условиями. В 2011–2018 годах приобрели квартиры и переселились на «материк» 7107 семей.

* — данные отчетности за 2018 год

5. «Алроса»

Средняя зарплата: 118 000 рублей*

Основные активы алмазодобывающей компании «Алроса» располагаются в Архангельской области и Республике Саха (Якутия). В компании работает около 35 000 человек, большинство из них — жители моногородов, созданных вокруг алмазодобывающих предприятий в Якутии. В 2018 году «Алроса» инвестировала 9,3 млрд рублей в социальные программы. Основные статьи расходов — помощь сотрудникам в приобретении жилья (423,6 млн рублей), поддержка здоровья и здорового образа жизни работников и их членов семьи (2,5 млрд рублей), пенсионные программы (2,5 млрд рублей). Компания занимает ведущие позиции по уровню оплаты труда сотрудников в горнорудной отрасли. В прошлом году размер средней заработной платы вырос на 1,9%.

* — данные компании по группе «Алроса»

6. «Газпром»

Средняя зарплата: 107 400 рублей*

Наряду с конкурентноспособной оплатой труда компания предоставляет своим работникам социальные программы, среди которых есть ДМС, помощь в приобретении жилья, пенсионные и образовательные проекты. Материальную помощь могут получить все работники группы «Газпром» (помимо газовой компании ключевые предприятия — «Газпром-нефть» и «Газпром-энергохолдинг»). Отдельным категориям полагаются дополнительные выплаты: работающим женщинам и другим лицам с семейными обязанностями, молодым работникам, работникам ДО, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, ветеранам боевых действий, участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и прочим категориям работников. В пенсионной программе «Газпрома» участвует 140 900 человек. В 2018 году больше 8000 сотрудников группы прошли курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку в вузах.

* — расчет Forbes по отчетности за 2018 год

7. Polymetal

Средняя зарплата: 153 500 рублей*

Основные промышленные активы компании находятся в России и Казахстане. Чтобы избежать нехватки кадров, Polymetal активно сотрудничает с ведущими профильными вузами и колледжами страны. В прошлом году 170 студентов прошли стажировку в компании, 19% из них были приняты на работу.

В 2018 год социальные инвестиции составили $10 млн. Основные статьи — спорт ($3,1 млн), здравоохранение ($2,3 млн) и образование ($1,8 млн). Компания оказывает помощь в обеспечении жильем, частично компенсирует расходы на ипотечные взносы, предоставляются пособия на оплату детских садов, компенсирует расходы на проезд в санатории.

* — расчет Forbes по отчетности за 2018 год

8. ВТБ

Средняя зарплата: 135 000 рублей*

В 2018 году ВТБ выделил около 2,4 млрд рублей на социальные программы для своих сотрудников. Из них больше половины — 1,4 млрд рублей (58,3%) приходится на ДМС, полисы которого получают все сотрудники банка. Что еще включает социальный пакет второго по размеру активов банка России? Сотрудникам доступно страхование, корпоративная пенсионная программа, материальная помощь (в исключительных обстоятельствах), частичная компенсация оплаты высшего профильного образования и компенсация расходов, связанных с переездом в другую местность. В годовом отчете банка также говорится, что сотрудникам доступна линия психологической поддержки и скидки на товары и услуги компаний-партнеров в рамках проекта «Клуб привилегий ВТБ».

* — данные компании

9. Банк «ФК Открытие»

Средняя зарплата: 125 100 рублей*

По уровню средней заработной платы «ФК Открытие» занимает в рейтинге лучших работодателей шестое место — и третье среди банков, включенных в лонг-лист. Что включает социальный пакет? Помимо стандартных составляющих, например, ДМС, страхования, материальной помощи или скидок на продукты банка и товары или услуги компаний-партнеров, сотрудникам «Открытия» доступны бесплатные лекции и вебинары, оплата аренды спортзалов, дотации на питание.

* — данные компании

10. «Новатэк»

Средняя зарплата: 124 700 рублей*

Ключевые активы «Новатэка« сосредоточены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) – одном из крупнейших регионов мира по запасам и объемам добычи природного газа. В прошлом году на работу в компанию были приняты 1840 новых сотрудников. В холдинге Леонида Михельсона F 1 работает почти 14 000 человек.

2 млрд рублей компания потратила на инвестиции, направленные на развитие регионов, социальные проекты, благотворительность и спонсорство в 2018 году. Большая часть финансирования — 34% — была направлена на развитие регионов присутствия, в том числе на поддержку коренных малочисленных народов Севера. Для них «Новатэк» предоставляет позиции с гибким графиком. Например, коренные жители могут работать в роли проводников при проведении геологоразведочных работ.

Всего на социальные программы компания направила в 2018 году 1,4 млрд рублей. Почти треть — 503 млн рублей — составили целевые компенсации и соцвыплаты — адресная безвозмездная материальная поддержка работников, оперативное лечение, компенсации за найм жилья, компенсация стоимости переезда из районов Крайнего Севера и т.д. Расходы на ДМС составили 178 млн рублей, на санаторно-курортное лечение — 189 млн рублей.

* — расчет Forbes по отчетности за 2018 год

Дмитрий Яковенко, Валерия Бородина

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