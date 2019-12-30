Астафьева на снимке без видимого макияжа сравнила себя с собаками

30.12.2019, 12:54, Новости дня

Украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась в Instagram снимками, на первом из которых запечатлена она без видимого макияжа, а на второй и третей – собаки.

«Подводя итоги годы, давайте коллективно решим, один, два или три?» – написала она и отметила пост хештегом «мы все одной породы».

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Подводя итоги годы, давайте коллективно решим, 1,2 или три? #мывсеоднойпороды

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 28 Дек 2019 в 8:48 PST

Астафьева позировала в черной одежде из перьев для некоторых снимков, для других – в одежде, украшенной бахромой

Астафьева на снимке без видимого макияжа сравнила себя с собаками

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской «Фабрике звезд». Никитиным же была создана группа NikitA, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы «А.Р.М.И.Я.». В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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