Украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась в Instagram снимками, на первом из которых запечатлена она без видимого макияжа, а на второй и третей – собаки.

«Подводя итоги годы, давайте коллективно решим, один, два или три?» – написала она и отметила пост хештегом «мы все одной породы».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Подводя итоги годы, давайте коллективно решим, 1,2 или три? #мывсеоднойпороды

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 28 Дек 2019 в 8:48 PST

Астафьева позировала в черной одежде из перьев для некоторых снимков, для других – в одежде, украшенной бахромой

Астафьева на снимке без видимого макияжа сравнила себя с собаками

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской «Фабрике звезд». Никитиным же была создана группа NikitA, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы «А.Р.М.И.Я.». В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Группа волонтеров каждый праздник, и особенно Новый год, старается с подарками порадовать одиноких стариков в интернатах. Волонтеры, которые назвали себя «Мудрые дети», говорят, что у них есть такая традиция: Родину поздравлять. «Может, и не всю сразу, конечно. А отдельные её части — например, тех, кто Новый год встречает в домах-интернатах», — рассказала порталу Pikabu одна […]