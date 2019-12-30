Песков объяснил, почему Путин не поздравил с Новым годом президентов Украины и Грузии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что сообщение о поздравлениях с Рождеством и Новым годом главы государства Владимира Путина в адрес иностранных лидеров может быть дополнено.

«Не все лидеры вошли в сообщение. При необходимости будет добавлена информация. Возможно, будут добавления к этой информации», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос о том, почему в опубликованном пресс-релизе о поздравительных посланиях Путина иностранным лидерам и руководителям международных организаций не фигурируют поздравления в адрес украинского и грузинского президентов Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.

Среди тех, кому Кремль направил поздравления с Новым годом и Рождеством, фигурируют президент США Дональд Трамп, президенты Сирии и Турции Башар Асад и Тайип Эрдоган, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Также Путин поздравил с Новым годом ряд бывших глав иностранных государств и правительств, «в частности Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаева, Сержа Саргсяна, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Романо Проди, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарью Халонен, короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шредера».

Кроме того, Путин поздравил главу Чехии Милоша Земана, отметив, что его участие в торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы будет символизировать дружбу и уважение.

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