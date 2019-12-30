Песков объяснил, почему Путин не поздравил с Новым годом президентов Украины и Грузии

30.12.2019, 12:51, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что сообщение о поздравлениях с Рождеством и Новым годом главы государства Владимира Путина в адрес иностранных лидеров может быть дополнено.

«Не все лидеры вошли в сообщение. При необходимости будет добавлена информация. Возможно, будут добавления к этой информации», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос о том, почему в опубликованном пресс-релизе о поздравительных посланиях Путина иностранным лидерам и руководителям международных организаций не фигурируют поздравления в адрес украинского и грузинского президентов Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.

Среди тех, кому Кремль направил поздравления с Новым годом и Рождеством, фигурируют президент США Дональд Трамп, президенты Сирии и Турции Башар Асад и Тайип Эрдоган, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Также Путин поздравил с Новым годом ряд бывших глав иностранных государств и правительств, «в частности Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаева, Сержа Саргсяна, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Романо Проди, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарью Халонен, короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шредера».

Кроме того, Путин поздравил главу Чехии Милоша Земана, отметив, что его участие в торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы будет символизировать дружбу и уважение.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Группа волонтеров каждый праздник, и особенно Новый год, старается с подарками порадовать одиноких стариков в интернатах. Волонтеры, которые назвали себя «Мудрые дети», говорят, что у них есть такая традиция: Родину поздравлять. «Может, и не всю сразу, конечно. А отдельные её части — например, тех, кто Новый год встречает в домах-интернатах», — рассказала порталу Pikabu одна […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика