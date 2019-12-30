Роспотребнадзор рассказал, как избежать отравлений в Новый год

Управление Роспотребнадзора по Москве опубликовало рекомендации по профилактике отравлений на новогодние праздники.

«Пищевое отравление в праздничные дни чаще всего вызывают готовые блюда – всевозможные многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса, студень. Причиной отравления могут стать и плохо промытые ягоды, фрукты, свежие овощи, так как на их поверхности могут оставаться возбудители кишечных инфекций», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

При выборе продуктов специалисты Роспотребнадзора советуют проверять сроки годности, не покупать товары с признаками порчи, отказываться от покупок товаров с затертыми маркировками и не заправлять салаты заранее.

При готовке необходимо использовать отдельные ножи, разделочные доски и посуду для сырых и готовых продуктов. Необходима отдельная доска для разделки мяса птицы.

«Обязательно мойте инвентарь и посуду после использования, особенно если они контактировали с мясом, птицей или сырыми овощами», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Рыбу необходимо варить порциями не менее 20 минут с момента закипания, ракообразных и моллюсков – не меньше 15 минут, рыбные котлеты нужно жарить 15 минут, крупные куски рыбы весом до 100 грамм в распластанном виде не менее 20 минут, мелкую рыбу целиком – не менее 15-20 минут. Готовность птицы и другого мяса определяется выделением бесцветного сока в месте прокола и серым цветом на разрезе продукта.

«Для обеззараживания овощей, фруктов, столовой зелени от яиц гельминтов применяется предварительное замачивание растительной продукции в воде на 15 минут, а затем тщательное промывание в дуршлаге под струей проточной воды в течение 5-10 минут с периодическим встряхиванием. Лук, петрушка и салат предварительно очищается от почвы, затем разбирается по отдельным листочкам, стеблям или перьям», – говорится в сообщении.

Овощи, фрукты и ягоды также необходимо тщательно мыть.

«Не следует покупать алкоголь с рук или в сомнительных местах, при покупке нужно всегда обращать внимание на наличие акцизной марки, качественной этикетки и упаковки, при наличии осадка или постороннего запаха напиток употреблять не следует», – заключили в Роспотребнадзоре.

Ранее главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн заявил, что самым безопасным алкогольным напитком является сухое бело вино.

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