Автоновости: В России посчитали тех, кто не может купить себе новый автомобиль

Аналитики провели опрос, чтобы выяснить, как текущая экономическая ситуация в стране влияет на планы россиян по покупке нового автомобиля. Данные оказались не слишком радостные, что в целом соответствует раскладам на рынке и в экономике.

Агентство "Автостат" совместно с "За рулем" провело опрос, в котором участвовали более 2 тысяч респондентов. Им был задан вопрос "Как экономическая ситуация в стране повлияет на ваше решение приобрести автомобиль?".

Владеть автомобилем в России оказалось дороже, чем в Англии

Почти 67% респондентов ответили, что не смогут купить себе новый автомобиль. Так, более половины опрошенных (54,4%) планируют и дальше ездить на имеющейся машине, а 12,5% пояснили, что в текущей ситуации, вероятно, даже вынуждены будут продать ее.

Каждый третий участник опроса подтвердил, что может позволить себе замену своего транспортного средства, но решать будет цена. Например, чуть более 15% респондентов готовы потратить на новый автомобиль до 1,5 млн рублей. Из них больше половины (8,2%) сообщили, что их финансовых возможностей хватает только, чтобы приобрести новую "Ладу" или иномарку до 1 млн рублей, а 6,9% — способны потратить на новый автомобиль 1 – 1,5 млн рублей.

Новый автомобиль премиум-класса готовы купить лишь 7,9% респондентов. О том, что денег у них "хватит только на недорогую машину с пробегом", сообщили 6,6% из числа участников опроса. Оставшиеся 3,5% респондентов ответили, что готовы приобрести автомобиль только в том случае, если им одобрят кредит.

Директор "Автостат" Сергей Целиков, комментируя результаты опроса, отметил, что "сегодня, чтобы поменять имеющийся автомобиль на аналогичный новый, надо очень много доплатить. Допустим, если в 2013 году человек купил машину за 1,5 млн рублей, то сейчас он сможет продать ее за 1 млн, а такой же новый автомобиль стоит уже 3 млн. Получается, теперь вместо своей машины возрастом 5–6 лет надо три цены отдать за новую. И человек начинает думать, то ли продолжить эксплуатировать старую машину, ведь она еще ездит при хорошем уходе, то ли надо в три раза больше денег отдать за такую же новую".

Целиков также отметил, что удлиняются сроки владения — с прежних 3–5 лет до 7-8 лет. Меняется и отношение к смене машины: владелец понимает, что современная машина способна отбегать и по 10 лет, так что нет смысла ее так часто менять. А молодежь, особенно в Москве, вообще считает, что можно обойтись без автомобиля, так как он становится слишком дорогим и неудобным в содержании, из-за повсеместных платных парковок, пробок, тогда как есть альтернатива в виде каршеринга, дешевого такси или общественного транспорта.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Группа волонтеров каждый праздник, и особенно Новый год, старается с подарками порадовать одиноких стариков в интернатах. Волонтеры, которые назвали себя «Мудрые дети», говорят, что у них есть такая традиция: Родину поздравлять. «Может, и не всю сразу, конечно. А отдельные её части — например, тех, кто Новый год встречает в домах-интернатах», — рассказала порталу Pikabu одна […]