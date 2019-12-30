В перестрелке в Ингушетии погиб человек

Один человек погиб, шестеро получили ранения различной степени тяжести в результате перестрелки между представителями двух тейпов в Сунженском районе Ингушетии, рассказал источник в правоохранительных органах региона.
«В ночь на понедельник в Сунженском районе произошел конфликт между представителями двух тейпов. Драка переросла в перестрелку, в результате которой погиб 43-летний мужчина, еще шесть человек с обеих сторон получили ранения и были госпитализированы…», – сообщил источник РИА «Новости».
По его данным, конфликт произошел из-за споров о земельном участке.
По факту перестрелки проводится расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, в октябре перестрелка на хуторе Чернозубовка в Ростовской области, в ходе которой погибли пять человек, произошла в результате конфликта между семьями Бациевых и Дакишвили из-за участков для выпаса скота. Ранее суд в Ростове на два месяца арестовал одного из подозреваемых в убийстве.
После перестрелки в розыск были объявлены четыре человека.
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