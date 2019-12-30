Кремль отреагировал на бомбардировки США в Сирии Ираке

30.12.2019, 12:44, Новости дня

США не информировали Россию об ударах по объектам «Хезболлы», в том числе в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, не информировал», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, как в Кремле расценивают удары США по объектам «Хезболлы» в Сирии и Ираке, и информировал ли Вашингтон об этом Москву.

При этом он указал, что любые действия, которые направлены на ликвидацию террористов, «оцениваются позитивно». «С другой стороны, любые действия, которые ведут к дестабилизации обстановки, они могут расцениваться только негативно», – подчеркнул он.

Он добавил, что такие критерии применяются каждый раз.

Напомним, в воскресенье Соединенные Штаты нанесли удары по пяти объектам «Хезболлы» в Ираке и Сирии.



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