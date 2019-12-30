«Дочка» Lufthansa отменила более 170 рейсов из-за новогодней забастовки бортпроводников

Немецкий бюджетный авиаперевозчик Eurowings (дочерняя компания авиаконцерна Lufthansa) сообщил 27 декабря на своем сайте об отмене более 170 рейсов, которые должны были состояться с 30 декабря по 1 января.
Причиной отмены рейсов стала новогодняя забастовка бортпроводников лоукостера Germanwings (также «дочка» Lufthansa), организованная немецким профсоюзом Ufo.
Забастовка затронула в основном рейсы внутри Германии, пишет «Німецька хвиля».
«Этот удар для нас необоснован и непонятен. Мы делаем все, чтобы предложить нашим пассажирам нормальное расписание рейсов между Рождеством и Новым годом», – сказано в сообщении.
Профсоюз бортпроводников Ufo решил прибегнуть к забастовке из-за спора с руководством Germanwings. Компания отклонила просьбу ряда сотрудников о работе на неполную ставку.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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