Украинские нацгвардейцы записали кавер на песню «Щедрик». Видео

30.12.2019, 12:42, Новости дня

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Видео: Міжнародний центр підготовки підрозділів НГУ / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Швейцарская Allseas не станет возобновлять укладку «Северного потока – 2», остановленную из-за санкций Вашингтона, сообщили в компании. На прошлой неделе Госдепартамент США сообщил, что компании-подрядчики проекта смогут избежать санкций, если свернут все работы до 20 января. Тем не менее в Allseas сообщили, что не планируют возобновлять работу по укладке трубопровода и его завершению до 20 […]

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