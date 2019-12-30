Украинские нацгвардейцы записали кавер на песню «Щедрик». Видео

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Видео: Міжнародний центр підготовки підрозділів НГУ / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Швейцарская Allseas не станет возобновлять укладку «Северного потока – 2», остановленную из-за санкций Вашингтона, сообщили в компании. На прошлой неделе Госдепартамент США сообщил, что компании-подрядчики проекта смогут избежать санкций, если свернут все работы до 20 января. Тем не менее в Allseas сообщили, что не планируют возобновлять работу по укладке трубопровода и его завершению до 20 […]
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