В Кремле оценили передачу американцами данных о готовящихся терактах

Кремль считает результативным взаимодействие РФ и США, касающееся информации о готовившихся терактах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как подчеркнул Песков, информация была передана американцами сначала по линии спецслужб и затем уже доложена президенту. Напомнив о задержании двух подозреваемых, пресс-секретарь президента подчеркнул, что «это более чем красноречиво говорит о результативности» данной работы, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России. Сотрудники ФСБ после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.
Напомним, ранее в понедельник ФСБ рассказала о признании задержанных за подготовку терактов в Петербурге.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Швейцарская Allseas не станет возобновлять укладку «Северного потока – 2», остановленную из-за санкций Вашингтона, сообщили в компании. На прошлой неделе Госдепартамент США сообщил, что компании-подрядчики проекта смогут избежать санкций, если свернут все работы до 20 января. Тем не менее в Allseas сообщили, что не планируют возобновлять работу по укладке трубопровода и его завершению до 20 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В ряде областей Украины ожидается значительный снег – Укргидромедцентр / 2 декабря
- Путин высказался о продлении полномочий президента / 19 декабря
- Общество: За какой интернет-контент будут платить в новом году / 24 декабря
- В Минске второй день протестуют против интеграции с Россией / 8 декабря
- Суд в Амстердаме в феврале вынесет решение по иску «Нафтогазу» к «Газпрому» на $3 млрд – Витренко / 4 декабря
- В США «что-то очень сильно не в порядке» — американцы всё чаще умирают молодыми / 27 ноября
- Прототип нового пикапа Hyundai попался фотошпионам / 3 декабря
- Лукашенко поручил Минфину подписать соглашение с Китаем о привлечении кредита на $500 млн / 14 декабря