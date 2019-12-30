В Кремле оценили передачу американцами данных о готовящихся терактах

Кремль считает результативным взаимодействие РФ и США, касающееся информации о готовившихся терактах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул Песков, информация была передана американцами сначала по линии спецслужб и затем уже доложена президенту. Напомнив о задержании двух подозреваемых, пресс-секретарь президента подчеркнул, что «это более чем красноречиво говорит о результативности» данной работы, передает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России. Сотрудники ФСБ после информации, предоставленной США, задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники.

Напомним, ранее в понедельник ФСБ рассказала о признании задержанных за подготовку терактов в Петербурге.

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