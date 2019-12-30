В Магадане мусульмане выкупили здание бывшего кинотеатра и открыли первую в городе мечеть

В Магадане открылась первая в городе мечеть. Для нее мусульмане выкупили здание кинотеатра «Октябрь», сообщили Сибирь.Реалии со ссылкой на местное издание islamnews.ru.

Двухэтажное здание выкупили при содействии Духовного управления мусульман азиатской части России (ДУМАЧР) и официально зарегистрировали на местную общину.

В минувшую пятницу в мечети прошел первый намаз, в нем участвовали более 100 человек.

За последнее время организации ДУМАЧР открыли молельные помещения в ряде городов Дальнего Востока, в том числе в Якутии и на Камчатке. В Петропавловске-Камчатском местная община приобрела для своих нужд большое здание бывшего обувного магазина.

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