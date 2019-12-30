Диетолог назвала опасные новогодние продукты

Диетологи составили список из пяти новогодних блюд, которые могут навредить организму. Перечисленные яства способны вызвать серьезные заболевания и недуги, сообщает РИА «ФАН».
Специалисты рекомендуют, в первую очередь, отказаться от мяса по-французски: смесь свинины, майонеза и картофеля может нанести мощный удар по печени. Не менее вредными оказались газированные напитки и коктейли, которые содержат много сахара и консервант аспартам. Они могут привести к панкреатиту – воспалению поджелудочной железы. Также не стоит есть торты и пирожные с кремом, в которых есть пальмовое масло. Помимо них эксперты не советуют покупать в магазинах салаты и копчености.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Швейцарская Allseas не станет возобновлять укладку «Северного потока – 2», остановленную из-за санкций Вашингтона, сообщили в компании. На прошлой неделе Госдепартамент США сообщил, что компании-подрядчики проекта смогут избежать санкций, если свернут все работы до 20 января. Тем не менее в Allseas сообщили, что не планируют возобновлять работу по укладке трубопровода и его завершению до 20 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Бывший премьер Кыргызстана Сапар Исаков получил 15 лет тюрьмы по «делу Бишкекской ТЭЦ» / 6 декабря
- Супруга депутата Соболева заявила, что полиция умышленно тормозит расследование убийства их трехлетнего сына / 25 декабря
- Задержанного на Украине члена «Единой России» отпустили / 5 декабря
- Япония захотела защититься от северокорейской версии «Искандера» / 29 декабря
- Омичи заделали дорожные ямы картошкой / 6 декабря
- В Германии задержали Онищенко, в Украине утвердили пять сценариев реинтерации Донбасса. Главное за день / 3 декабря
- Марина Порошенко заявила об уходе с поста главы Украинского культурного фонда из-за давления со стороны Офиса президента / 16 декабря
- Путин сказал, кто был автором украинской идентичности / 19 декабря