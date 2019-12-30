Диетолог назвала опасные новогодние продукты

Диетологи составили список из пяти новогодних блюд, которые могут навредить организму. Перечисленные яства способны вызвать серьезные заболевания и недуги, сообщает РИА «ФАН».

Специалисты рекомендуют, в первую очередь, отказаться от мяса по-французски: смесь свинины, майонеза и картофеля может нанести мощный удар по печени. Не менее вредными оказались газированные напитки и коктейли, которые содержат много сахара и консервант аспартам. Они могут привести к панкреатиту – воспалению поджелудочной железы. Также не стоит есть торты и пирожные с кремом, в которых есть пальмовое масло. Помимо них эксперты не советуют покупать в магазинах салаты и копчености.

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