Тина Кароль исполнила попурри из своих песен. Видео

видео
Видео: Х-фактор / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Швейцарская Allseas не станет возобновлять укладку «Северного потока – 2», остановленную из-за санкций Вашингтона, сообщили в компании. На прошлой неделе Госдепартамент США сообщил, что компании-подрядчики проекта смогут избежать санкций, если свернут все работы до 20 января. Тем не менее в Allseas сообщили, что не планируют возобновлять работу по укладке трубопровода и его завершению до 20 […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Пушков объяснил, почему «нормандский формат» не применим к Грузии / 25 декабря
- ОКР назвал состав российской делегации на Олимпиаде в Японии / 28 ноября
- Стали известны подробности жизни стрелка с Лубянки / 20 декабря
- Китай отреагировал на выдворение своих дипломатов из США / 16 декабря
- Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при в Италии / 8 декабря
- Россия и Украина заключили 10-летнее соглашение по транзиту нефти / 3 декабря
- На Украине возбудили дело из-за прибытия в Крым поезда из Петербурга / 25 декабря
- Гаджеты: INOI представил альтернативу стационарному телефону за 990 рублей (5 фото) / 27 декабря