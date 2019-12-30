Путин в поздравлении Асаду и Эрдогану с Новым годом подтвердил настрой на сотрудничество

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом президентов Сирии и Турции Башара Асада и Тайипа Эрдогана, подтвердив настрой на дальнейшее развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.
В адресованном Асаду поздравлении, которое размещено на сайте Кремля, Путин выразил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии. Он также «выразил надежду, что совместными усилиями в наступающем году удастся приблизить окончательное возвращение мира на сирийскую землю».
В поздравлении Эрдогану Путин констатировал, что «России и Турции удалось добиться заметных успехов в реализации взаимовыгодных стратегических проектов – в том числе в сферах энергетики и военно-технического сотрудничества, были намечены новые, перспективные области развития российско-турецких торгово-экономических связей». Также отмечается, что «Москва и Анкара тесно взаимодействовали в борьбе с терроризмом в Сирии и совместными усилиями способствовали запуску процесса политического урегулирования конфликта в этой стране».
Путин отдельно подчеркнул, что в наступающем году исполнится сто лет со дня установления дипотношений между Россией и Турцией и выразил уверенность, что этот знаменательный юбилей будет отмечен новыми достижениями в развитии двустороннего взаимодействия.
Ранее Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с Новым годом, отметив, что Москва и Вашингтон несут особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность.
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