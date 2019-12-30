Тарасова высказалась о смерти Волчек: «Прости нас, мы не видели тогда, что ты уже болела»

30.12.2019, 12:30, Разное

Татьяна Тарасова посетила траурную церемонию прощания с Галиной Волчек, состоявшуюся 29 декабря. Комментируя смерть актрисы, тренер по фигурному катанию попросила у нее прощения за то, что раньше не знала о болезни.
Татьяна Анатольевна раскрыла детали смертельного заболевания художественного руководителя театра «Современник». Волчек скончалась 26 декабря в 86-летнем возрасте. Накануне в здании культурного учреждения состоялась гражданская панихида, на которую пришло большое количество представителей эстрады и шоу-бизнеса. Не пропустила прощание с режиссёром и Тарасова, которая также возложила цветы к гробу артистки. Позже она взяла слово и со сцены рассказала, что Галина Борисовна была чутким другом и хорошим человеком. По словам тренера, вспоминая об этом, она была готова разрыдаться.

Близкая подруга Волчек рассказала, что на недавнем дне рождении педагога она уже сильно кашляла, но тогда никто не догадывался, насколько трагично все закончится. Как сказала Тарасова, до госпитализации актриса была весела. В конце своей речи она попросила прощения у художественного руководителя, отметив, что не замечала ее болезни.



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