Кремль подготовил альбом к 20-летию Путина у власти

Кремль к 20-летию Владимира Путина у власти подготовил альбом из архивных фото- и видеозаписей, сделанных личными фотографами и операторами, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас разные СМИ рассуждают относительно 20 лет, которые прошли с того момента как Путин стал и.о. президента, ну и мы тоже, пресс-служба поработала, особенно наше интернет-подразделение, и подготовила материал. Это альбом, который состоит из архивных фотографий и видеозаписей, сделанных в основном личными фотографами и операторами за 20 лет. Сегодня в 18.00 откроется доступ на большом президентском сайте, это будет подразделение «Путин.20 лет», – передает РИА «Новости» слвоа Пескова.

Он отметил, что альбом включает избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина и в качестве президента, и в качестве главы правительства, начиная с 31 декабря 1999 года.

«Это не хроника и не летопись, там нет полноты истории, это наиболее яркие, интересные фотографии и видеозаписи прошлых лет. Есть то, что публиковалось, но наверняка уже забылось, а некоторые публикуются впервые. Там много всего интересного – и первое новогоднее обращение Путина, и первые зарубежные визиты», – добавил Песков.

Он уточнил, что сейчас материалы доступны по 2004 год включительно, в течение несколько недель будут добавляться дополнительные годы.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова — одна из оппозиционных кандидатов, которым в этом году удалось выиграть выборы, по ее словам — благодаря постоянной работе с москвичами. Помогло и «Умное голосование», и работа команды, которая смогла противостоять фальсификациям. 29 ноября Шувалова организовала круглый стол, куда должны были прийти Алексей Навальный и другие сотрудники Фонда борьбы с коррупцией. В последний момент глава […]