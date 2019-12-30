Генпрокуратура рассказала о 20 вступающих в силу с 2020 года нормах

Генпрокуратура сообщила о 20 законодательных нормах, которые вступают в силу с 1 января 2020 года, среди них – новые налоги, платежи и повышение цен на алкогольную продукцию.

Одно из нововведений подразумевает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), на данный момент сумма составляет 11 тыс. 280 рублей, с 1 января составит 12 тыс. 130 рублей, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В некоторых регионах МРОТ может оказаться чуть больше», – рассказала представитель ведомства на интернет-канале надзорного ведомства «Эфир» Яна Арефьева.

Согласно пенсионной реформе, мужчины станут выходить на пенсию с 61 года, женщины – с 56 лет. Выплаты начнутся за шесть месяцев до выхода на пенсию.

«В качестве компенсации действующим пенсионерам производится доплата в размере 523 рублей ежемесячно. Стоит отметить, что для некоторых категорий граждан пенсионный возраст повышаться не будет и останется на прежнем уровне», – отметила Арефьева.

В 2020 году планируется перевод трудовых книжек в электронный вид, для перехода на эту систему работникам нужно будет написать заявление. При этом работники, которые начнут работать после 1 января 2021 года, уже не смогут получить бумажную трудовую.

С Нового года водителей за аварии в опьянении в случае причинения тяжкого вреда здоровью будут наказывать лишением свободы до пят лет, в случае гибели человека – до 12 лет, в случае гибели двух и более человек – до 15 лет.

Севших впервые за руль в состоянии опьянения будут оштрафованы на 30 тыс. рублей и лишены прав от полутора до двух лет с пересдачей экзаменов.

«Повторное вождение в пьяном виде грозит пожизненным лишением прав и штрафом в размере 200-300 тыс. рублей, а также эвакуацией автомобиля на штрафную стоянку и платой за нахождение там транспортного средства», – уточнила представитель ведомства.

Также кандидатам на получение водительских прав нужно будет отвечать за каждую ошибку в теоретической части на дополнительные пять вопросов.

«С 2020 году ошибки будут оцениваться по степени риска, которые могли бы быть значимыми при реальном вождении на дороге. Так, в 2020 году и одна ошибка будет означать, что экзамен не сдан», – сказала представитель Генпрокуратуры.

В 2020 году налог для владельцев ТС вырастет и будет зависеть от года выпуска авто, мощности, региона регистрации и цены. Налог не будет взиматься на автомобиль многодетной семьи, если ее доход не превышает прожиточный минимум региона.

С 2020 года вырастут цены на алкоголь, цены поднимут не только на крепкие напитки, но и на напитки, сделанные из их составляющих. При этом снизится НДС на ягоды и фрукты с 20% до 10%.

В 2020 году введут туристический сбор, утилизационный налог, экологический платеж, платное использование федеральных дорог, для операторов связи общего пользования введут налог на недвижимость.

Также вводится новая система оплаты налогов для индивидуальных предпринимателей «Налог на профессиональный доход», которая нацелена на снижение налогового бремени на малый бизнес.

«Предприниматель сможет платить налог в размере 4% от прибыли, если оказывает услуги только физическим лицам. Если услуги оказываются и юридическим лицам, то налог составит 6% от прибыли», – сообщили в Генпрокуратуре.

Еще одно нововведение предусматривает включение издержек на финансирование турпоездок в общие расходы по начислению зарплаты. Благодаря этой норме предприятия будут освобождены от перечисления 20% пошлины на выручку.

Согласно документу, это будет затрагивать поездки по России. Ограничение касается соглашений с субъектами турбизнеса.

Пособие на первого ребенка с 2020 года будут выплачивать до трех лет, а не до полутора. Для получения этих выплат доход каждого члена семьи не должен быть выше двукратного размера прожиточного минимума, действующего в субъекте. На второго ребенка родители смогут получить материнский капитал.

Учителям, которые переедут работать в села и малые города с населением до 50 тыс. человек, предоставят единовременную выплату по программе «Земский учитель». Их обяжут в течение пяти лет работать в должности, а в случае неисполнения договора – вернуть деньги в полном объеме при расторжении договора.

Изменятся выплаты для ветеранов боевых действий в Дагестане с августа по сентябрь 1999 года. Ставшие инвалидами люди в результате сражений перейдут в статус инвалидов по итогам боевых действий.

В 2020 году жители сел смогут получить льготные кредиты на благоустройство домовладений по ставке от одного до пяти процентов на срок не более пяти лет. Максимальный размер кредита составит 250 тыс. рублей, для жителей Ленобласти и ДФО – 300 тыс. рублей.

В 2020 году учители станут заполнять четыре документа: рабочую программу, журнал, календарный план и электронный дневник.

«Обучение в школах должно проходить с использованием современной, максимально информативной литературы. В связи с этим Министерством образования был подготовлен новый список литературы, необходимой для обучения», – отметила представитель ведомства.

Работающим в РФ иностранцам придется пройти дактилоскопию и фотографирование, таким способом предполагается наладить отслеживание пересечения границы мигрантами.

На биржах труда станут работать граждане, обязанные заниматься с инвалидами. Работник будет предоставлять инвалидам подходящие вакансии, выбирать маршрут до места работы и искать им удобный график.

Также в 2020 году за рыболовами-любителями закрепят право собственности на улов, при этом запрет на подводную охоту начнет действовать в местах массового скопления людей.

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