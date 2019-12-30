Мнение: США нанесли авиаудары по иранским прокси в Ираке

США нанесли серию авиаударов по иранским прокси в Ираке в провинции Анбар.

Атакам в районе Аль-Каима подверглись лагеря иракской "Хезбаллы" (которые занимались операциями против ИГИЛ на границе Сирии и Ирака), в результате чего 27 человек было убито и более 50 ранено (в основном среди жертв пехота "Хезбаллы" иракского происхождения. Из значимых фигур погиб командир 1-го полка 45-й бригады). Видео тут https://twitter.com/BabakTaghvaee/status/1211387277064187904

По заявлениям американцев, удары F-15 стали ответкой за недавний ракетный обстрел американской базы K-1 в районе Киркука (по базе было выпущено 30 ракет), когда был убит американский ЧВКшник и еще несколько человек получили ранения.

Мухандис уже заявил, что возмездие за удары американцев неизбежно. В Киркуке сейчас неспокойно. Ходят упорные слухи, что местные шиитские отряды уже получили иранские баллистические ракеты, которые КСИР завозит не только в Ливан и Йемен. Лидер иракских шиитов Муктада Ас-Садр сев на своего любимого антиамериканского конька заявил, что Ирак втягивают в войну США с Ираном.

Сообщается о повышение уровня угрозы для "зеленой зоны" в Багдаде, где находится посольство США. Ночью в городе взорвали автомобиль.

Также были выпущены несколько мин и ракет по американской базе к северу от Багдада. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

Командование США отрицает обстрел, но очевидцы слышали сирены воздушной тревоги, а об ударах сообщили даже западные информ-агенства.

Для Ирана данная история станет не только удобным поводом для раскручивания антиамериканской компании в Ираке (так как среди убитых иранцев только трое, а остальные — иракцы) и вербовки новых сторонников в ряды шиитской милиции, но и при движении в этом направлении, втянуть США в подобный обмен ударами со своими иракскими клиентами на территории Ирака, что в перспективе будет подрывать и без того шаткие позиции США в этой стране. В конечном итоге, целью Ирана является вывод американских войск из этой страны, а если втягивать США в конфликт, где США убивают иракцев, протащить необходимые поправки в Конституцию Ирака будет существенно проще. Плюс подобные убийства иракских шиитов послужат делу антиамериканской пропаганды и вербовки новых рекрутов, что будет только увеличивать влияние шиитского блока в военно-политических структурах Ирака.

Удары уже привели к перепалке премьер-министра Ирака с министром обороны США Эспером, от которого иракцы потребовали немедленно прекратить подобные действия (президент Ирака также назвал действия США нарушением суверенитета Ирака), ставя США в своеобразную вилку — если игнорировать Багдад, то коалиционному правительству будет все труднее противостоять давлению Ирана направленного на проталкивание закона о выводе американских войск. Если же пойти на уступки Багдаду, то это будет очевидной демонстрацией слабости.

Поэтому разумеется, эти удары по "Хезбалле" не прекратят давления на американские позиции в Ираке (точно также как удары США и Израиля не остановили наращивания иранского присутствия в Сирии и усиления "Хезбаллы" в Ливане), а скорее наоборот, интенсифицируют. Все это США уже проходили в Пакистане, когда удары по позициям лагерей Талибана в этой стране не улучшали, а скорее ухудшали общую ситуацию для них как в Пакистане, так и в Афганистане, где они были действовать в условиях враждебного населения. Ну а задача Ирана, культивировать враждебность населения Ирака к США и их местным креатурам.

Конечно, ответные шаги не будут делаться руками Ирана, для этого существует большая коллекция прокси. То что ответный ход последует, можно не сомневаться — недавний каскад инцидентов в Персидском заливе, где Иран без всякого стеснения сбивал американские дроны, захватывал британские танкеры и угрожал уничтожением британским кораблям, достаточно наглядно демонстрируют, что Иран предпочитает придерживаться максимально жесткой позиции.

Плюс стоит помнить о том, что Трампу под выборы вряд ли нужна еще и война в Ираке, которая не сулит каких-либо перспектив, но будет идти в разрез с его обещаниями. У Ирана будет сильный соблазн проверить границы допустимого в этой ситуации, как это не так давно проделал Талибан, который опытным путем выяснил, что если убить во время переговоров американского солдата, то через некоторое время переговоры все равно возобновляются. Но конечно в Ираке несколько иная ситуация.

PS. Все это происходит на фоне продолжающихся протестов против коалиционного правительства, которые уже стали самыми кровавыми в 2019 году.

PS2. Иракская "Хезбалла" заявила https://twitter.com/mu_karem/status/1211457557681848320, что у нее нет иных возможностей, кроме как противостоять Америке и ее наемникам и она будет использовать все возможности для этого.

Источник: Colonel Cassad

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