Диетолог назвала здоровый сон главным условием для похудения

30.12.2019, 12:21, Разное

Врач-диетолог Марина Ваулина назвала основным фактором похудения хороший сон. Отмечается, что правильное питание с походами в спортзал не всегда оказывают ожидаемый эффект в вопросе снижения веса.
Нередко занятые люди тратят много времени на занятия в тренажерном зале. При этом многие теряют из вида важный фактор в виде достаточного объёма сна. Регулярный отдых длиной 7-8 ч позволяет нормализовать обмен веществ.

«Обязательно должен быть хороший сон. Для переработки жиров нормальный ночной отдых без хронического недосыпания куда важнее, чем интенсивная тренировка либо сбалансированный рацион», — пишет диетолог.

Специалист подчеркнула, что нормальный сон позволяет повысить скорость обмена веществ после простых 5-минутных упражнений по утрам. К примеру, обычные прыжки помогают ускорить циркуляцию лимфы. В вопросах питания «разгоном» органов ЖКТ является вода с лимоном. Пить её нужно до еды. Марина Ваулина советовала на ежедневной основе съедать по 2 варёных яйца. На десерт можно съесть чёрный шоколад, однако количество должно быть небольшим.



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