Эксперты рассказали о преимуществах кнопочного гаджета перед смартфоном

30.12.2019, 12:21, Разное

Эксперты рассказали о главных преимуществах, которые имеет кнопочный гаджет в сравнении со смартфоном. Основной характеристикой является безопасность конфиденциальных данных.
Компактные телефоны с физическими клавишами вместо сенсорного управления все еще популярны в странах третьего мира. Простые гаджеты очень удобны для пожилых личностей, а также тех, кто страдает от ухудшения зрения. Кроме того, подобные мобильные устройства адаптированы к запросам дошкольников. Кнопочные аппараты не так вредны для зрения ребенка, как современные смартфоны. Как отметили эксперты, отсутствие прямого входа в интернет защищает от взлома.

Такие модели телефонов, в том числе со складывающимся корпусом, очень востребованы в Латинской Америке, нескольких странах Африки и в Азии. Финская корпорация Nokia до сих пор производит кнопочные гаджеты, улучшая их возможности за счет использования новых технологий.



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