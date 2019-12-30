Британку признали виновной во лжи об изнасиловании 12-ю израильскими подростками

30.12.2019, 12:19, Новости дня

Суд Кипра признал 19-летнюю туристку из Великобритании виновной в даче ложных показаний об изнасиловании 12-ю израильскими подростками.

Решение о мере пресечения в отношении британки будет вынесено 7 января. Девушке грозит до года заключения, передает Reuters.

Речь идет об инциденте, который произошел в середине июля. Британская туристка обвинила израильтян в групповом изнасиловании в гостиничном номере на курорте Айя-Напа. В рамках расследования были задержаны 12 израильских подростков, все они отрицали обвинения и были освобождены после того, как женщина отозвала заявление. При этом, по словам самой британки, она отказалась от показаний из-за давления со стороны полицейских.

По словам свидетелей, британка добровольно вступила в половую связь с израильтянином, с которым у нее завязался курортный роман, но подала заявления в полицию об изнасиловании после того, как узнала, что их контакт был снят на видео друзьями молодого человека.



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Последнее: Суд Кипра признал 19-летнюю туристку из Великобритании виновной в даче ложных показаний об изнасиловании 12-ю израильскими подростками. Решение о мере пресечения в отношении британки будет вынесено 7 января. Девушке грозит до года заключения, передает Reuters. Речь идет об инциденте, который произошел в середине июля. Британская туристка обвинила израильтян в групповом изнасиловании в гостиничном номере на […]

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