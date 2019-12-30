Голого ребенка нашли на улице в Подмосковье

30.12.2019, 12:19, Новости дня

В городе Павловский Посад на улице нашли полностью раздетого двухлетнего ребенка, пишут СМИ.

Мальчик кричал под балконом возле дома, ребенка экстренно госпитализировали, передает РЕН-ТВ.

Инцидент произошел утром 30 декабря, правоохранители начали проверку по факту инцидента.

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила, что мальчик пролез через решетки окна первого этажа, родители не уследили за ним, передает РИА «Новости».

«Мальчику ничто не угрожает, у него небольшое переохлаждение. За его состоянием наблюдают врачи», – заключила омбудсмен.

В ноябре москвичка Людмила Соколова пыталась покончить с собой вместе с трехлетним сыном и девятимесячной дочкой. Женщина и ее дочь погибли, а мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.



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