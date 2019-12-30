Голого ребенка нашли на улице в Подмосковье

В городе Павловский Посад на улице нашли полностью раздетого двухлетнего ребенка, пишут СМИ.
Мальчик кричал под балконом возле дома, ребенка экстренно госпитализировали, передает РЕН-ТВ.
Инцидент произошел утром 30 декабря, правоохранители начали проверку по факту инцидента.
Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила, что мальчик пролез через решетки окна первого этажа, родители не уследили за ним, передает РИА «Новости».
«Мальчику ничто не угрожает, у него небольшое переохлаждение. За его состоянием наблюдают врачи», – заключила омбудсмен.
В ноябре москвичка Людмила Соколова пыталась покончить с собой вместе с трехлетним сыном и девятимесячной дочкой. Женщина и ее дочь погибли, а мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Суд Кипра признал 19-летнюю туристку из Великобритании виновной в даче ложных показаний об изнасиловании 12-ю израильскими подростками. Решение о мере пресечения в отношении британки будет вынесено 7 января. Девушке грозит до года заключения, передает Reuters. Речь идет об инциденте, который произошел в середине июля. Британская туристка обвинила израильтян в групповом изнасиловании в гостиничном номере на […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Грузия заявила о готовности возобновить авиасообщение с Россией / 27 ноября
- В Москве с февраля подорожает проезд на общественном транспорте. Билет «Единый» — на семь рублей / 3 декабря
- Чаплин объяснил изменение правил РПЦ в крещении детей / 27 декабря
- Страны ЕАЭС выступили против закона о предустановке российского софта / 23 декабря
- Новый глава НАПК станет известен 16 декабря – конкурсная комиссия / 15 декабря
- Автоновости: Вместо самых «горячих» моделей Volkswagen будут «холодные». Но очень быстрые / 26 ноября
- Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов стал потерпевшим по делу о неуставных отношениях / 17 декабря
- Посол Венгрии об украинском языке в школах Закарпатья: Ребенок должен изучать предметы на родном языке / 2 декабря