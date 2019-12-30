Мнение: После этого я зауважал Путина.

Сейчас в русском обществе принято ненавидеть Путина. Ведь это же он, мол, развёл по всей стране чинорасов-едорасов, ведущих её к гибели. А я вот его зауважал после тех слов, которые привели сегодня по телеку. Точнее, после того, как он заступился за нас и возмутился антисемитизмом поляков. И да, когда ты уже привык, что антисемитизм в ВЕЛИКОЙ стране — обычное явление, когда с детства привыкаешь, что ты второстепенный только в силу своей национальности (русские воевали с фашистами, но при этом почему-то разделяют их антисемитизм, вот это мне непонятно), когда твой народ в интернете называют только ругательными словами, когда не считается зазорным называть нас «абажуры» (хотя что-то не помню, чтобы сам хоть раз называл русских «мылом»), — в такой обстановке очень приятно встретить хоть одного НЕантисемита. Так что я теперь буду к нему хорошо относиться, что он не поддаётся стадному чувству, господствующему в обществе.
Источник: Достало
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Последнее: Сейчас в русском обществе принято ненавидеть Путина. Ведь это же он, мол, развёл по всей стране чинорасов-едорасов, ведущих её к гибели. А я вот его зауважал после тех слов, которые привели сегодня по телеку. Точнее, после того, как он заступился за нас и возмутился антисемитизмом поляков. И да, когда ты уже привык, что антисемитизм в […]
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