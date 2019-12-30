Фотосессия на пляже и куличики из песка: как сестра Кейт Миддлтон Пиппа с семьей отдыхает на Сен-Барте

Пока Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят Рождество с королевой Елизаветой II, принцем Филиппом и другими членами монаршего семейства в Сандрингеме, родные Кейт — сестра Пиппа с мужем Джеймсом Мэттьюсом и сыном Артуром, мама Кэрол и папа Майкл — продолжают получать витамин D и вырабатывать гормоны счастья на острове Сен-Барт, что в Карибском море. Благодаря папарацци мы уже видели семейство в аэропорту и на пляже, теперь же в распоряжении мировых СМИ оказался расширенный фотосет с участием и маленького Артура.

Если не брать во внимание тот факт, что семейство Миддлтон-Мэттьюс отдыхает на одном из самых дорогих и престижных курортах мира и имеет на счетах по несколько миллионов долларов, то в целом они ничем не отличаются от обычных туристов. Пока Майкл и Кэрол плавали в океане, Артура развлекали родители — строили с ним куличики из песка, фотографировали его первые шаги и прыгали с ним на волнах. Как только Кэрол вышла из воды, она устроила Пиппе и Джеймсу фотосессию на пляже, а потом позволила им спокойно поплавать, взяв Артура на себя.

Кэрол и Майкл Миддлтон с внуком

Где именно отдыхают Миддлтоны и Мэттьюсы, не сообщается, но можно смело предположить, что они остановились в гостиничном комплексе Eden Rock, которым владеет семья Джеймса. Этот курорт неоднократно входил в рейтинги лучших из лучших, но в сентябре 2017-го его постигло несчастье: в Атлантике бушевал ураган «Ирма», от которого сильно пострадал остров Сен-Барт и отель семьи Мэттьюс в частности — он был разрушен почти до основания. Два года на его территории шел капитальный ремонт, и вот в конце ноября 2019-го гостиница приняла первых гостей. Территория отеля претерпела некоторые изменения: появились новые номера, веранды, бассейны и комплекс спа. Мы уже показывали, как гостиница выглядит после реконструкции.

Что касается сестры Пиппы, Кейт Миддлтон, то сообщается, что в начале января она, Уильям и трое их детей — Джордж, Шарлотта и Луи — отправятся на горнолыжный курорт — какой именно, конечно, неизвестно — где к ним присоединятся и родители герцогини, Кэрол и Майкл.

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