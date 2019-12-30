Филипп Киркоров впервые познакомил россиян со своей семьей

Первым делом музыкант публично поблагодарил своего 87-летнего родителя за подаренную жизнь и за образование. После этого он представил россиянам свою тетю. Он признался, что весь дом лежит на ее плечах.
«Она руководит этим домом, полным смеха, радости и веселья. Тетя Мари – удивительная женщина», – подчеркнул певец.
Также Киркоров добавил, что его родственница является популярной оперной певицей. По его мнению, у тети Мари волшебное сопрано.
«В нашем доме всегда звучит классическая музыка, мои дети растут на ней. Получают благодаря тете музыкальное образование», – поделился поп-король.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дяди Хари, в свою очередь, далек от творчества. Он всю жизнь занимался бизнесом и спортом. Тем не менее, он очень близок Филиппу по духу.
«Дядя Хари ходит на каждые тренировки Мартина, занимается с ним футболом, стоит на воротах. Прошу заметить, что дяде 85 лет», – рассказал исполнитель.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Первым делом музыкант публично поблагодарил своего 87-летнего родителя за подаренную жизнь и за образование. После этого он представил россиянам свою тетю. Он признался, что весь дом лежит на ее плечах. «Она руководит этим домом, полным смеха, радости и веселья. Тетя Мари – удивительная женщина», – подчеркнул певец. Также Киркоров добавил, что его родственница является популярной […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Лиса и виноград, или Увидеть Париж и не умереть / 3 декабря
- Мнение: О сущности ЦРУ и «плане Даллеса» / 7 декабря
- У вейпера из Канады впервые диагностировали «попкорновую болезнь легких» / 25 ноября
- Три топовых смартфона от Samsung не получат обновления до Android 10 / 4 декабря
- Зеленский отказался от Донбасса после переговоров с Путиным / 27 декабря
- «Уже не могу молчать»: разъяренный Петросян набросился на Борисова после шоу / 26 декабря
- Татьяна Брухунова рассказала, что никогда не купит себе джинсы на заниженной талии / 14 декабря
- Дарья Мороз устроила «дерзкую» фотосессию в ультракоротком платье / 27 ноября