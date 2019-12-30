Филипп Киркоров впервые познакомил россиян со своей семьей

Первым делом музыкант публично поблагодарил своего 87-летнего родителя за подаренную жизнь и за образование. После этого он представил россиянам свою тетю. Он признался, что весь дом лежит на ее плечах.

«Она руководит этим домом, полным смеха, радости и веселья. Тетя Мари – удивительная женщина», – подчеркнул певец.

Также Киркоров добавил, что его родственница является популярной оперной певицей. По его мнению, у тети Мари волшебное сопрано.

«В нашем доме всегда звучит классическая музыка, мои дети растут на ней. Получают благодаря тете музыкальное образование», – поделился поп-король.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 28 Дек 2019 в 4:03 PST

Дяди Хари, в свою очередь, далек от творчества. Он всю жизнь занимался бизнесом и спортом. Тем не менее, он очень близок Филиппу по духу.

«Дядя Хари ходит на каждые тренировки Мартина, занимается с ним футболом, стоит на воротах. Прошу заметить, что дяде 85 лет», – рассказал исполнитель.

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Последнее: Первым делом музыкант публично поблагодарил своего 87-летнего родителя за подаренную жизнь и за образование. После этого он представил россиянам свою тетю. Он признался, что весь дом лежит на ее плечах. «Она руководит этим домом, полным смеха, радости и веселья. Тетя Мари – удивительная женщина», – подчеркнул певец. Также Киркоров добавил, что его родственница является популярной […]