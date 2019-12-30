Пугачева разместила архивное фото Волчек со своими детьми, но не пришла на церемонию прощания

Российская певица Алла Пугачева разместилав Instagram архивное фото покойной актрисы и режиссера Галины Волчек вместе со своими детьми Лизой и Гарри.

«Великая, родная, близкая. Трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу», – написала Пугачева.

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Великая,родная,близкая,трудно смириться с тем,что не увидим тебя больше,не услышим твой голос и смех.Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу. *

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 26 Дек 2019 в 10:24 PST

На церемонии прощания с Волчек Пугачевой не было. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

«У нее сильно поднялось давление. Она не может физически находиться здесь», – объяснил на церемонии муж Пугачевой, шоумен Максим Галкин.

Галина Волчек скончалась в четверг, 26 декабря в возрасте 86 лет.

23 декабря Волчек была экстренно госпитализирована в связи с легочным заболеванием. В тот же день Telegram-канал Mash сообщил о резком ухудшении состояния ее здоровья.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Она возглавляла театр «Современник» с 1972 года. Играла в фильмах «Король Лир», «Осенний марафон», «Русалочка», «Про Красную Шапочку».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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