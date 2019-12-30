Пугачева разместила архивное фото Волчек со своими детьми, но не пришла на церемонию прощания

30.12.2019, 12:06, Новости дня

Российская певица Алла Пугачева разместилав Instagram архивное фото покойной актрисы и режиссера Галины Волчек вместе со своими детьми Лизой и Гарри.

«Великая, родная, близкая. Трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу», – написала Пугачева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Великая,родная,близкая,трудно смириться с тем,что не увидим тебя больше,не услышим твой голос и смех.Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу. *

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 26 Дек 2019 в 10:24 PST

На церемонии прощания с Волчек Пугачевой не было. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

«У нее сильно поднялось давление. Она не может физически находиться здесь», – объяснил на церемонии муж Пугачевой, шоумен Максим Галкин.

Галина Волчек скончалась в четверг, 26 декабря в возрасте 86 лет.

23 декабря Волчек была экстренно госпитализирована в связи с легочным заболеванием. В тот же день Telegram-канал Mash сообщил о резком ухудшении состояния ее здоровья. 

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Она возглавляла театр «Современник» с 1972 года. Играла в фильмах «Король Лир», «Осенний марафон», «Русалочка», «Про Красную Шапочку».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российская певица Алла Пугачева разместилав Instagram архивное фото покойной актрисы и режиссера Галины Волчек вместе со своими детьми Лизой и Гарри. «Великая, родная, близкая. Трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу», – написала Пугачева. Посмотреть эту публикацию в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика