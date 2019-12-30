«Челси» обыграл «Арсенал», «Манчестер Сити» с Зинченко победил «Шеффилд». Результаты 20-го тура чемпионата Англии

29 декабря состоялось три матча 20-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.
«Арсенал» – «Челси» – 1:2
Голы: Обамеянг, 13 – Жоржиньо, 83, Абрахам, 87
«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» – 1:0
Гол: Мане, 42
«Манчестер Сити» – «Шеффилд» – 2:0
Голы: Агуэро, 52, Де Брюйне, 82
Украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличался.
Еще семь матчей 20-го тура чемпионата Англии прошли 28 декабря. Результаты можно посмотреть тут.
Турнирная таблица Английской Премьер-лиги:
Скриншот: premierleague.com
Скриншот: premierleague.com
Матчи 21-го тура чемпионата Англии пройдут 1-го и 2 января.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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