«Дочка» Lufthansa отменила более 170 рейсов из-за новогоднего страйка бортпроводников

Немецкий бюджетный авиаперевозчик Eurowings (дочерняя компания авиаконцерна Lufthansa) сообщил 27 декабря на своем сайте об отмене более 170 рейсов, которые должны были состояться с 30 декабря по 1 января.
Причиной отмены рейсов стал новогодний страйк бортпроводников лоукостера Germanwings (также «дочка» Lufthansa), организованный немецким профсоюзом Ufo.
Забастовка затронула в основном рейсы внутри Германии, пишет «Німецька хвиля».
«Этот удар для нас необоснован и непонятен. Мы делаем все, чтобы предложить нашим пассажирам нормальное расписание рейсов между Рождеством и Новым годом», – сказано в сообщении.
Профсоюз бортпроводников Ufo решил прибегнуть к забастовке из-за спора с руководством Germanwings. Компания отклонила просьбу ряда сотрудников о работе на неполную ставку.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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