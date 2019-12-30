«Дочка» Lufthansa отменила более 170 рейсов из-за новогоднего страйка бортпроводников

Немецкий бюджетный авиаперевозчик Eurowings (дочерняя компания авиаконцерна Lufthansa) сообщил 27 декабря на своем сайте об отмене более 170 рейсов, которые должны были состояться с 30 декабря по 1 января.

Причиной отмены рейсов стал новогодний страйк бортпроводников лоукостера Germanwings (также «дочка» Lufthansa), организованный немецким профсоюзом Ufo.

Забастовка затронула в основном рейсы внутри Германии, пишет «Німецька хвиля».

«Этот удар для нас необоснован и непонятен. Мы делаем все, чтобы предложить нашим пассажирам нормальное расписание рейсов между Рождеством и Новым годом», – сказано в сообщении.

Профсоюз бортпроводников Ufo решил прибегнуть к забастовке из-за спора с руководством Germanwings. Компания отклонила просьбу ряда сотрудников о работе на неполную ставку.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российская певица Алла Пугачева разместилав Instagram архивное фото покойной актрисы и режиссера Галины Волчек вместе со своими детьми Лизой и Гарри. «Великая, родная, близкая. Трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу», – написала Пугачева. Посмотреть эту публикацию в […]