«Враг народа»: Наргиз Закирова сделала откровенное заявление

Бывшая подопечная Максима Фадеева в своем «Инстаграм»

ответила злопыхателям, которые заклевали ее из-за якобы ее слов о

ненависти к России. Она даже готова пройти детектор лжи, чтобы доказать –

информация не соответствует действительности.

Материал дополняется

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Последнее: Бывшая подопечная Максима Фадеева в своем «Инстаграм» ответила злопыхателям, которые заклевали ее из-за якобы ее слов о ненависти к России. Она даже готова пройти детектор лжи, чтобы доказать – информация не соответствует действительности. Материал дополняется