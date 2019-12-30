«Враг народа»: Наргиз Закирова сделала откровенное заявление

Бывшая подопечная Максима Фадеева в своем «Инстаграм»
ответила злопыхателям, которые заклевали ее из-за якобы ее слов о
ненависти к России. Она даже готова пройти детектор лжи, чтобы доказать –
информация не соответствует действительности.
Материал дополняется
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Бывшая подопечная Максима Фадеева в своем «Инстаграм» ответила злопыхателям, которые заклевали ее из-за якобы ее слов о ненависти к России. Она даже готова пройти детектор лжи, чтобы доказать – информация не соответствует действительности. Материал дополняется
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Новый Cadillac Escalade не получит битурбомотор V8 / 1 декабря
- Запустивший поезда через Крымский мост Путин довел украинцев до отчаяния / 25 декабря
- Колхозное рабство / 11 декабря
- «Мужчина возраста Джигарханяна»: сенсационные данные о новом любовнике Цымбалюк-Романовской / 7 декабря
- МВД РФ выступило с инициативой конфисковывать машины за управление в нетрезвом виде / 11 декабря
- Шантажист Лукашенко сговорился с НАТО за спиной у Путина / 2 декабря
- Открылся официальный сайт экотехнопарка «Калуга» / 12 декабря
- В Москве прошел парад Дедов Морозов / 28 декабря