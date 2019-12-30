«Враг народа»: Наргиз Закирова сделала откровенное заявление

30.12.2019, 12:05, Разное

Бывшая подопечная Максима Фадеева в своем «Инстаграм»
ответила злопыхателям, которые заклевали ее из-за якобы ее слов о
ненависти к России. Она даже готова пройти детектор лжи, чтобы доказать –
информация не соответствует действительности.

Материал дополняется



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Последнее: Бывшая подопечная Максима Фадеева в своем «Инстаграм» ответила злопыхателям, которые заклевали ее из-за якобы ее слов о ненависти к России. Она даже готова пройти детектор лжи, чтобы доказать – информация не соответствует действительности. Материал дополняется

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