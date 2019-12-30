Квартирант убил хозяина квартиры и жил с его трупом под Вологдой

На безработного 48-летнего мужчину из Вологодской области завели уголовное дело за убийство его 49-летнего товарища. Поводом для преступления послужила ссора из-за квартиры, сообщает FlashNord.
Следователи установили, что предполагаемый злоумышленник длительное время проживал в квартире погибшего. Между ними произошел конфликт, после которого хозяин жилища потребовал от приятеля съехать. Однако тот отказался и нанес ему удар ножом, который оказался смертельным. После этого убийца остался в квартире и не открывал никому до тех пор, пока дверь не вскрыли.
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