Ксения Собчак порекомендовала 5 книг для чтения в долгие новогодние каникулы

30.12.2019, 12:04, Разное

Ксения Собчак порекомендовала поклонникам в Instagram 5 книг для чтения в долгие новогодние каникулы. Среди названных произведений книги как зарубежных, так и русских писателей.
Телеведущая считает, что литература поможет читателям стать умнее. В списке присутствуют художественные творения европейцев разных стран, отличаются они и в жанровом плане. Здесь и рассказы Михаила Булгакова, которые он назвал «Записки юного врача», и 15 небольших историй Джеймса Джонса «Дублинцы», и печальное «Письмо незнакомки» — знаменитая новелла Стефана Цвейга, над которой рыдает не одно поколение женщин. Роман «На маяк» представлен британской писательницей Вирджинией Вульф (или Вулф) и немецким лауреатом Нобелевской премии Германом Гессе за «Игру в бисер». Фантастика дана Алексеем Толстым в романе «Аэлита». Героиня вдохновляла в свое время Ксению Собчак на создание инопланетных причесок.

Объединяет рекомендательный список только время создания книг, а это прошлый век. Современная литература в перечень, составленный журналисткой, не вошла.



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Последнее: Ксения Собчак порекомендовала поклонникам в Instagram 5 книг для чтения в долгие новогодние каникулы. Среди названных произведений книги как зарубежных, так и русских писателей. Телеведущая считает, что литература поможет читателям стать умнее. В списке присутствуют художественные творения европейцев разных стран, отличаются они и в жанровом плане. Здесь и рассказы Михаила Булгакова, которые он назвал «Записки […]

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