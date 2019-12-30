Хит от Redmi оказался похожим на смартфон из линейки Google Pixel

Хит от бренда Redmi оказался очень похожим на смартфон из линейки Pixel от Google. Последние выделяются среди конкурентов дизайнерской особенностью в виде разделения задней панели на 2 цвета.

На странице Twitter пользователь AndroidSaint разместил фото смартфона от Redmi. Изначально достаточно сложно сказать, какой именно девайс показан на изображении. Фото сделали в официальном защитном чехле, который представил производитель после дебюта новинки. В действительности это Redmi Note 8 Pro, который уже назван хитом в КНР и на нескольких других рынках.



Китайские производители довольно часто копируют дизайн от известных брендов на мировом уровне. Новый Redmi оказался очень похож на продукт из семейства Google Pixel. Данные смартфоны имеют на обратной панели разделение на 2 цвета. При этом в модели Pixel 4 подобная особенность уже отсутствует. Лу Вейбинг, вице-глава Xiaomi и руководитель Redmi, в первых числах декабря пояснил о продаже более 10 млн единиц Redmi Note 8 в течение 3 месяцев.

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