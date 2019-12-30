Технологии: Китайский ученый, который заявил о создании первых в мире генетически модифицированных детей, получил три года тюрьмы

Народный суд города Шэньчжэнь на юге Китая приговорил ученого-генетика Хэ Цзянькуя, который в прошлом году сообщил о рождении первых в истории генномодифицированных девочек-близнецов, к трем годам тюремного заключения и 3 млн юаней штрафа (около $422,5 тысяч).

По делу о незаконном редактировании генов человеческих эмбрионов, в результате чего на свет появились три ребенка, осудили еще двоих ученых – Чжан Жэньли и Цинь Цзиньчжоу, сообщает China Daily.

Чжана Жэньли приговорили к двум годам заключения и штрафу в 1 миллион юаней ($140,8 тысяч),

Цинь Цзиньчжоу – к 1 году и 6 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч юаней ($70,4 тысячи).

В ноябре прошлого года китайский ученый заявил о рождении младенцев, ДНК которых была модифицирована так, что их организм сможет противостоять заражению ВИЧ. Он подвергся серьезной критике со стороны коллег-ученых и властей – Цзянькуй проводил эксперименты на собранные им деньги, а его эксперименты нарушили законы КНР.

Суд постановил, что ученые не имели квалификации врачей и подделали сертификат комиссии по этике для набора добровольцев на эксперимент. Цзянькуй привлек 8 пар добровольцев, в которых мужчины были больны ВИЧ. В итоге забеременели две женщины. Когда история уже получила широкий резонанс, родились две девочки – Лулу и Нана, а позже на свет появился еще один ребенок. Судьба, состояние и местонахождение детей неизвестны.

Более 100 китайских ученых заявили в открытом письме, что использование технологии, которая позволяет найти в ДНК нужный ген и удалить или подправить его для редактирования генов эмбрионов человека, является рискованным, неоправданным и наносит вред репутации и развитию биомедицинского сообщества.

В Китае нет прямого запрета на работу с генами эмбрионов. Однако действующие в стране этические нормы для ученых запрещают проводить экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с генетически модифицированными зародышами.

Летом 2019 года ведущие российские генетики провели встречу с представителями Министерства здравоохранения и другими официальными лицами. Поводом для встречи стали исследования российского биолога Дениса Ребрикова, профессора Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Ранее в интервью журналу Nature он заявил, что до конца года собирается пересадить в матку женщины эмбрионы с отредактированной ДНК и надеется повторить нашумевший эксперимент китайского генетика Хэ Цзянкуя. Одним из участников встречи была и Мария Воронцова, предполагаемая дочь президента России Владимира Путина, сообщал Bloomberg.

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Последнее: Народный суд города Шэньчжэнь на юге Китая приговорил ученого-генетика Хэ Цзянькуя, который в прошлом году сообщил о рождении первых в истории генномодифицированных девочек-близнецов, к трем годам тюремного заключения и 3 млн юаней штрафа (около $422,5 тысяч). По делу о незаконном редактировании генов человеческих эмбрионов, в результате чего на свет появились три ребенка, осудили еще двоих ученых – Чжан Жэньли […]