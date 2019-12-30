Началась проверка санатория, где ребенка обещали отправить «в дурку»

30.12.2019, 11:58, Новости дня

Минздрав Красноярского края проводит проверку по инциденту в противотуберкулезном санатории «Пионерская речка», где, по сообщениям СМИ, грубо обращаются с детьми.

«В санаторий с поверкой выехали представители минздрава и главный врач. Материалы проверки переданы в прокуратуру. В настоящее время сотрудники, фигурирующие на видео с детьми, не работают», – сообщили в региональном минздраве, передает РИА «Новости».

Ведомство устанавливает все обстоятельства инцидента.

Ранее красноярский телеканал ТВК разместил в Сети видео одной из посетительниц «Пионерской речки», на котором запечатлено, как мальчик держится за голову, а медик в белом халате трясет его за руку.

После этого другой медик угрожает «сдать его в дурку», где его «обколят».

В декабре экс-директора забайкальской школы оштрафовали за жестокое обращение с детьми на уроках.



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Последнее: Минздрав Красноярского края проводит проверку по инциденту в противотуберкулезном санатории «Пионерская речка», где, по сообщениям СМИ, грубо обращаются с детьми. «В санаторий с поверкой выехали представители минздрава и главный врач. Материалы проверки переданы в прокуратуру. В настоящее время сотрудники, фигурирующие на видео с детьми, не работают», – сообщили в региональном минздраве, передает РИА «Новости». Ведомство […]

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