Началась проверка санатория, где ребенка обещали отправить «в дурку»

Минздрав Красноярского края проводит проверку по инциденту в противотуберкулезном санатории «Пионерская речка», где, по сообщениям СМИ, грубо обращаются с детьми.
«В санаторий с поверкой выехали представители минздрава и главный врач. Материалы проверки переданы в прокуратуру. В настоящее время сотрудники, фигурирующие на видео с детьми, не работают», – сообщили в региональном минздраве, передает РИА «Новости».
Ведомство устанавливает все обстоятельства инцидента.
Ранее красноярский телеканал ТВК разместил в Сети видео одной из посетительниц «Пионерской речки», на котором запечатлено, как мальчик держится за голову, а медик в белом халате трясет его за руку.
После этого другой медик угрожает «сдать его в дурку», где его «обколят».
В декабре экс-директора забайкальской школы оштрафовали за жестокое обращение с детьми на уроках.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Минздрав Красноярского края проводит проверку по инциденту в противотуберкулезном санатории «Пионерская речка», где, по сообщениям СМИ, грубо обращаются с детьми. «В санаторий с поверкой выехали представители минздрава и главный врач. Материалы проверки переданы в прокуратуру. В настоящее время сотрудники, фигурирующие на видео с детьми, не работают», – сообщили в региональном минздраве, передает РИА «Новости». Ведомство […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Абсолютный рекорд РФ по буксировке железнодорожного состава установлен в Крыму / 26 декабря
- Иран выразил протест Ираку из-за нападения на консульство / 28 ноября
- В правительстве Амурской области рассказали о плюсах от открытия моста в Китай / 29 ноября
- Володин: притеснение малых народов может привести к выходу из Украины ряда областей / 30 ноября
- Минюст потребовал приостановить деятельность партии Гудкова / 25 ноября
- Стало известно имя робота-пилота корабля «Орел» / 25 ноября
- Названы исполнители убийства Шеремета / 12 декабря
- Происшествия: В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив / 19 декабря