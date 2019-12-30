ФСБ меньше чем за сутки добилась от задержанных в Петербурге признания в подготовке теракта

Двое граждан России, задержанных в Санкт-Петербурге, дают признательные показания в подготовке теракта. Как передает ТАСС, об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).
Накануне ФСБ сообщила о задержании двух граждан России, которые в новогодние праздники якобы собирались совершить теракты в Санкт-Петербурге.
В ФСБ также указали, что якобы готовившие теракт жители РФ были задержаны 27 декабря на основании информации, «полученной от американцев».
Ранее стало известно, что Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе разговора глава государства, в частности, поблагодарил лидера США за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.
О том, что США предоставили Россию информацию о конкретных людях, готовивших теракты на территории страны, в середине октября рассказывал глава ФСБ Александр Бортников. Он не уточнил, когда именно произошла передача сведений, однако отметил, что Москва и Вашингтон не прекращали контакты на антитеррористическом направлении.
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Последнее: Двое граждан России, задержанных в Санкт-Петербурге, дают признательные показания в подготовке теракта. Как передает ТАСС, об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Накануне ФСБ сообщила о задержании двух граждан России, которые в новогодние праздники якобы собирались совершить теракты в […]
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