В Виннице неизвестный, пытаясь украсть деньги, повредил здание «Ощадбанка» – полиция

29 декабря неизвестный пытался украсть деньги и повредил банкомат «Ощадбанка» в Виннице по улице Литвиненко, сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.
«По предварительной информации, неизвестный повредил банкомат, металлопластиковые двери и окна помещения банка», – сказано в сообщении.
На месте происшествия работали взрывотехники. Злоумышленнику не удалось завладеть деньгами.
Следствие открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (покушение на тайное хищение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 29 декабря неизвестный пытался украсть деньги и повредил банкомат «Ощадбанка» в Виннице по улице Литвиненко, сообщила пресс-служба полиции Винницкой области. «По предварительной информации, неизвестный повредил банкомат, металлопластиковые двери и окна помещения банка», – сказано в сообщении. На месте происшествия работали взрывотехники. Злоумышленнику не удалось завладеть деньгами. Следствие открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. […]
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