В ДТП в центре Москвы погиб футболист

30.12.2019, 11:51, Новости дня

Игрок сборной РФ по мини-футболу Кирилл Погорелов разбился в автомобильной аварии в центре столицы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как передает АГН «Москва», ДТП произошло ранним утром 29 декабря на ул. Садовая-Кудринская.

«Футболист на автомобиле BMW по неустановленной причине выехал в сторону встречной полосы и допустил лобовое столкновение с такси Toyota Camry. Затем машина отлетела и врезалась в два автомобиля марки Kia Rio. В результате случившегося 32-летний К.Погорелов погиб, также пострадали водитель и пассажир такси, их госпитализировали», – сообщил источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что по факту случившегося проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

Погорелов в 2008 года в составе сборной РФ стал победителем первого чемпионата Европы по мини-футболу среди молодежных команд. Также сыграл и за взрослую сборную РФ по мини-футболу в нескольких товарищеских матчах. Был капитаном мини-футбольного клуба «Норильский никель».



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Последнее: Игрок сборной РФ по мини-футболу Кирилл Погорелов разбился в автомобильной аварии в центре столицы, сообщил источник в правоохранительных органах. Как передает АГН «Москва», ДТП произошло ранним утром 29 декабря на ул. Садовая-Кудринская. «Футболист на автомобиле BMW по неустановленной причине выехал в сторону встречной полосы и допустил лобовое столкновение с такси Toyota Camry. Затем машина отлетела и […]

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