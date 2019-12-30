УВД по г. Рыбинску и Рыбинскому району: Будьте внимательны!

В целях реализации требований указания МВД России «Об обеспечении безопасности граждан и общественного порядка при подготовке и проведении новогодних мероприятий» УВД по г. Рыбинску и Рыбинскому муниципальному району обращается к жителям и гостям города и района: Будьте внимательны!

В наше неспокойное время, пожалуй, ни один город не застрахован от беды, а для обеспечения безопасности нужна не только слаженная и четкая работа правоохранительных органов, но, и бдительность и осторожность населения!

Каждый должен знать телефоны вызова пожарной охраны, полиции, скорой помощи и газовой службы. Беда может случиться в любой момент. Внезапная болезнь, исчезновение человека, совершение преступления, ДТП или несчастный случай. Позвонить в МУ МВД России «Рыбинское» можно по следующим телефонам:

Телефон дежурной части МУ МВД России «Рыбинское» — 02; 8 (4855) 21-00-11

Телефон дежурной части ОП «Волжский» — 8 (4855) 20-04-55

Телефон дежурной части ОП «Мариевка» — 8 (4855) 23-80-15

Как вызвать полицию и другие службы с мобильного телефона:

Единый экстренный канал помощи — 102/112 (для любых операторов мобильной связи)

Обо всех подозрительных действиях граждан, а также оставленных в общественных местах или транспорте сумках, пакетах, коробках незамедлительно сообщайте в дежурную часть по тел. 02; 8 (4855) 21-00-11.

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