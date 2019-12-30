Мнение: Илон Маск против Газпрома!

Алексей Миллер продолжает возглавлять Газпром и получает за это миллионы рублей в месяц. И Путин конечно же тут ни при чём.



А в это время, между прочим, капитализация корпорации Apple побила все мыслимые рекорды, а также Илон Маск вот-вот отправит человека на Марс!

Это 26-й ролик-расследование "УспехРашаТВ"! Распространяйте, товарищи, пускай отбиваются, теперь наша очередь!

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Счастья вам.

Источник: Вместе победим!

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