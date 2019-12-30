Официальное заявление матери Тимати после ликвидации его сосущей дочери

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Последнее: Аналитики провели опрос, чтобы выяснить, как текущая экономическая ситуация в стране влияет на планы россиян по покупке нового автомобиля. Данные оказались не слишком радостные, что в целом соответствует раскладам на рынке и в экономике. Агентство "Автостат" совместно с "За рулем" провело опрос, в котором участвовали более 2 тысяч респондентов. Им был задан вопрос "Как экономическая […]
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