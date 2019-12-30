Вновь оскандалившегося Боярского просят простить в честь юбилея

Автомобиль Михаила Сергеевича попал в поле зрения камер

Центра видеофиксации ГИБДД. Боярский припарковался на Невском проспекте, не

соблюдая правила.

Снимки, на которых артист нарушает установленный

порядок, опубликовал телеграм-канал «Мегаполис. Санкт-Петербург». Интересно,

что администраторы аккаунта призвали быть благосклоннее к Боярскому.

«Давайте поздравим Михаила Сергеевича с юбилеем и не будем

сильно хайпить на его очередной странной парковке», – пишут авторы канала.

Напомним, в сентябре Михаил Боярский спровоцировал крупный

скандал. Артист припарковался в неположенном месте, на встречной полосе. Фото нарушения «слили» в Сеть. Успокаивать

негодующих обывателей пришлось жене мушкетера актрисе Ларисе Луппиан. Она

заверила журналистов, что артисту стало плохо в дороге. Он оставил машину,

чтобы обратиться за лекарствами в аптеку.

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Публикация от Михаил Боярский (@boyarskiy_official) 17 Сен 2019 в 1:47 PDT

Сам же Михаил Боярский с прессой общался довольно резко.

Артист раскритиковал акул пера, сравнил с паразитами. Любимец советских женщин

заявил, что пресса должна закрывать глаза на плохое и писать только хорошее. Об

этом сообщает Teleprogramma.pro.

Напомним, 26 декабря главный мушкетер советского кино Михаил Боярский отпраздновал 70-й юбилей. Артист не устраивал пышное торжество, он

отыграл в спектакле в Театре имени Ленсовета и провел тихий вечер с семьей.

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