Вновь оскандалившегося Боярского просят простить в честь юбилея

30.12.2019, 11:42, Разное

Автомобиль Михаила Сергеевича попал в поле зрения камер
Центра видеофиксации ГИБДД. Боярский припарковался на Невском проспекте, не
соблюдая правила.

Снимки, на которых артист нарушает установленный
порядок, опубликовал телеграм-канал «Мегаполис. Санкт-Петербург». Интересно,
что администраторы аккаунта призвали быть благосклоннее к Боярскому.

«Давайте поздравим Михаила Сергеевича с юбилеем и не будем
сильно хайпить на его очередной странной парковке», – пишут авторы канала.

Напомним, в сентябре Михаил Боярский спровоцировал крупный
скандал. Артист припарковался в неположенном месте, на встречной полосе. Фото нарушения «слили» в Сеть. Успокаивать
негодующих обывателей пришлось жене мушкетера актрисе Ларисе Луппиан. Она
заверила журналистов, что артисту стало плохо в дороге. Он оставил машину,
чтобы обратиться за лекарствами в аптеку.

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Публикация от Михаил Боярский (@boyarskiy_official) 17 Сен 2019 в 1:47 PDT

Сам же Михаил Боярский с прессой общался довольно резко.
Артист раскритиковал акул пера, сравнил с паразитами. Любимец советских женщин
заявил, что пресса должна закрывать глаза на плохое и писать только хорошее. Об
этом сообщает Teleprogramma.pro.

Напомним, 26 декабря главный мушкетер советского кино Михаил Боярский отпраздновал 70-й юбилей. Артист не устраивал пышное торжество, он
отыграл в спектакле в Театре имени Ленсовета и провел тихий вечер с семьей.



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