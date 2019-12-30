Беременная третьим ребенком Рафаэли показала живот на позднем сроке беременности

Беременная в третий раз израильская модель Бар Рафаэли разместила в Instagram фото, для которого позировала на позднем сроке беременности в платье, подчеркивающем живот.

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Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli) 29 Дек 2019 в 11:15 PST

Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет девушка снимается для журналов Vogue, Harper’s Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli.

Сейчас модель готовится к третьим родам. С мужем, израильским бизнесменом Ади Эзра, у них есть две дочери: двухлетняя Лив и годовалая Эль.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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