Беременная третьим ребенком Рафаэли показала живот на позднем сроке беременности

Беременная в третий раз израильская модель Бар Рафаэли разместила в Instagram фото, для которого позировала на позднем сроке беременности в платье, подчеркивающем живот.
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Рафаэли работает моделью с детства. В возрасте восьми месяцев она снялась в рекламе фотопленки. С 15 лет девушка снимается для журналов Vogue, Harper’s Bazaar, Elle. Она выходила на подиум модных домов Armani, Gucci, Valentino, Roberto Cavalli.
Сейчас модель готовится к третьим родам. С мужем, израильским бизнесменом Ади Эзра, у них есть две дочери: двухлетняя Лив и годовалая Эль.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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