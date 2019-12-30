Мнение: 50 российских компаний – лидеров мирового рынка

В США есть «Кока-кола», в Германии есть «Дойче банк», во Франции есть «Лореаль». В России компаний мирового уровня нет: только нефть да газ. Так или примерно так думает «читатель газет», ограниченный обыватель, судящий об экономике России по статьям таких же ограниченных обывателей, притворяющихся экономистами.

На самом деле, компаний мирового уровня у нас много, их не смог бы пересчитать по пальцам даже мутант. В «Справочнике патриота» вышла статья со списком российских компаний-лидеров, которые либо занимают заметную долю в производстве каких-либо товаров и услуг на мировом рынке, либо имеют значимые рекорды и достижения в экспорте.

Работа над статьёй была проделана при поддержке и участии Глеба Архангельского, главного специалиста России по тайм-менеджменту, про книги которого я уже рассказывал раньше.

Перечень наших компаний-лидеров получился слишком большим, чтобы публиковать его в блоге целиком, так что я приведу здесь лишь краткую выжимку из него:

https://ruxpert.ru/Российские_компании_—_лидеры_мирового_рынка

1. МГК «Лаборатория Касперского» (http://www.kaspersky.ru/) с центральным офисом в Москве.Разработчик систем компьютерной безопасности. Входит в четвёрку ведущих мировых разработчиков программного обеспечения для информационной защиты конечных устройств. Услугами «Касперского» пользуются 400 миллионов пользователей и 270 тысяч корпоративных клиентов.

2. ПАО «Сбербанк» (http://www.sberbank.ru/), штаб-квартира в Москве.Крупнейший банк России, а также всей Центральной и Восточной Европы. Занимал 28,7 % в совокупной величине российских банковских активов на начало 2016 года. В 2019 году в списке крупнейших мировых банков занял 66-е место с общими активами 412,00 миллиарда долларов. Самый дорогой российский бренд (842,2 миллиарда рублей в 2019 году) и самый сильный банковский бренд в мире по версии Brand Finance. Крупная технологическая компания с масштабными инвестициями в IT-сектор. Сбербанку принадлежит ООО «Rambler Group», которое владеет сервисом для ведения дневников «Живой Журнал», изданием «Lenta.ru» и другими популярными сайтами Рунета с общей аудиторией в 40 миллионов человек.

3. ООО «Мэйл.ру» (http://mail.ru/), г. Москва. Владеет почтой «Мэйл.ру», социальными сетями «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», онлайн-играми Warface, Armored Warfare, Skyforge, Аллоды Онлайн, ArcheAge, Perfect World и Lost Ark, картографическим сервисом MAPS.ME, мессенджером ICQ, мобильным сервисом бесплатных объявлений «Юла», каршерингом YouDrive и платформой для доставки еды Delivery Club. Является пятой в мире интернет-компанией по числу посещаемых пользователями страниц, почта Mail.Ru занимает шестое место среди самых популярных почтовых служб мира.

4. ООО «ВКонтакте» (международное название:VK) (http://vk.com/), штаб-квартира в Санкт-Петербурге, сервера в Москве и Санкт-Петербурге. Крупнейшая в России социальная сеть. Является 12-м по посещаемости сайтом мира по данным SimilarWeb на октябрь 2019 года. Значительное число пользователей зарегистрировано за рубежом.

5. ООО «Яндекс» (http://yandex.ru/), штаб-квартира в Москве. Офисы в Санкт-Петербурге, Минске, Алма-Ате, Стамбуле, Берлине, Люцерне, Амстердаме, Шанхае и других городах мира. Российский поисковик Яндекс является четвёртым по популярности в мире, занимая важное положение на рынках стран СНГ и Турции. Занимает 13-е место по посещаемости среди сайтов мира по данным SimilarWeb (на октябрь 2019 года). Один из самых известных продуктов — голосовой помощник «Алиса».

6. ООО «Транзас Навигатор» (http://transas.ru/), город Санкт-Петербург. Мировой лидер в производстве морских электронных карт и навигационных систем. Занимает 45 % глобального рынка морских тренажёров и свыше 30 % рынка морских электронно-картографических систем (2015). Системы «Транзас» установлены на 13 тысячах коммерческих, патрульных и военных судах более чем сотни стран мира, а 205 береговых навигационных систем установлены в 100 портах 55 стран. В частности, российский софт стоит на авианосце «Шарль де Голль».

7. ООО «Аби Продакшн» (ABBYY)(http://www.abbyy.com/ru-ru/), главный офис в Москве.Разработчик программных решений в области интеллектуальной обработки информации (ABBYY FlexiCapture), оптического распознавания текстов (ABBYY FineReader) и лингвистики (электронные словари ABBYY Lingvo). Продукты ABBYY используют более 50 млн пользователей и десятки тысяч организаций по всему миру, в том числе крупнейшие международные IT-компании. В 2019 году ABBYY была признана мировым лидером рынка решений для интеллектуальной обработки документов.

8. VEON (ранее VimpelCom Ltd.)(http://www.veon.com/), зарегистрирована в Амстердаме, Нидерланды. Основное подразделение — ПАО «Вымпел-Коммуникации» (ВымпелКом) со штаб-квартирой в Москве. Крупнейший по числу абонентов (включая иностранных) сотовый оператор с ключевым российским участием. Работает под брендом «Beeline» в России, а также в Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Бренд «Киевстар» на Украине, Djezzy в Алжире; Banglalink в Бангладеше, Jazz в Пакистане, Telecel в Зимбабве. Обслуживает более 211 миллионов пользователей во всех странах присутствия. По состоянию на июнь 2019 года входит в топ-10 мировых операторов связи, занимая 10-е место.

9. ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) (http://mts.ru), штаб-квартира в Москве. Крупнейший по числу пользователей в России сотовый оператор. Обслуживает более 107 миллионов абонентов во всех странах присутствия, играя важную роль на рынке связи России, Белоруссии, Украины, Узбекистана и Армении. По состоянию на май 2019 года входит в топ-30 мировых операторов связи, занимая 24-е место.

10. ПАО «МегаФон» (http://megafon.ru), штаб-квартира в Москве. Второй по числу пользователей в стране российский сотовый оператор, более 76 миллионов абонентов. По состоянию на май 2019 года входит в топ-30 мировых операторов связи, занимая 26-е место. Дочерней компанией МегаФона является технологическая корпорация Mail.ru Group, сайты которой входят в число самых посещаемых в России и в мире.

11. НПО «ЛИТ» (http://www.lit-uv.com/ru/), г. Москва и г. Эрфурт, Германия. Входит в тройку мировых лидеров рынка оборудования ультрафиолетового обеззараживания воды с продажами порядка 60 миллионов долларов в год. Оборудованием компании оснащены, например, весь петербургский Водоканал и крупнейший в Евросоюзе комплекс УФ-обеззараживания на водопроводной станции в Будапеште.

12. НТО «ИРЭ-Полюс» (http://www.ipgphotonics.com/ru/), г. Фрязино Московской области, подразделение международной компании IPG Photonics Corporation. Мировой лидер (более 80 % рынка) в производстве сверхмощных промышленных волоконных лазеров.

13. ГК «Роскосмос» (http://www.roscosmos.ru/), штаб-квартира в Москве, инфраструктура во многих регионах страны. Эксплуатирует рекордное количество космодромов, включая Байконур в Казахстане и уникальный плавучий космодром «Морской старт» в Тихом океане. Единственная в мире компания, которая осуществляет сейчас регулярные пилотируемые полёты в космос (на МКС). Экспортирует ракетные двигатели в ЕС и США, также имеется передовое производство спутников. В общей сложности Россия занимает третье место в мире (после США и ЕС) по производству ракетно-космической техники.

14. ОАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК)(http://uacrussia.ru/), офис в Москве, производственные площадки во множестве регионов страны. Одно из крупнейших авиастроительных объединений в мире. По многим позициям производства и экспорта — прежде всего, по военным и транспортным самолётам — входит в число мировых лидеров. Крупнейшим предприятием ОАК является ПАО «Компания „Сухой“», производитель военных самолётов Су и гражданских Сухой Суперджет-100. В 2014 году Россия вышла на первое место в мире по производству военной авиатехники, обогнав США по выпуску боевых самолётов и заняв первое место в мире по экспорту истребителей. Российский гидросамолёт Бе-200, является единственным в мире реактивным самолётом-амфибией.

15. АО «Вертолёты России» (http://www.russianhelicopters.aero/ru/), штаб-квартира в Москве, производственные площадки в Москве, Подмосковье, Улан-удэ, Казани и других регионах. Дочерняя компания госкорпорации «Ростех». Занимает порядка 10 % мирового рынка вертолётов и первое место в мире по производству боевых вертолетов (на 2014 год). Холдинг «Вертолёты России» к 2015 году произвёл 23 % всего мирового парка военных вертолётов, 32 % мирового парка боевых и 43 % средних военно-транспортных вертолётов, 60 % тяжёлых гражданских вертолётов (максимальной взлетной массой более 20 тонн) и 66 % средних гражданских вертолетов (со взлетной массой от 7 до 20 тонн).

16. АО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК)(http://www.aoosk.ru/), штаб-квартира в Санкт-Петербурге, производственные площадки в Петербурге, Калининграде, Северодвинске, Владивостоке, Астрахани и Крыму. Благодаря предприятиям ОСК Россия занимает второе место в мире по военному судостроению после США и является единственным в мире производителем атомных ледоколов, плавучих атомных станций и атомных подводных лодок всех классов. Верфи ОСК являются крупными экспортёрами боевых кораблей и основными поставщиками для ВМФ России — второго по силе военного флота в мире.

17. ПАО «КАМАЗ» (http://kamaz.ru/), г. Набережные Челны, входит в ГК «Ростех». Крупнейший в России производитель тяжёлых грузовиков и дизельных двигателей, входит в 20-ку ведущих мировых производителей тяжёлых грузовиков. В 2018 году на экспорт отгружено более 4 тысяч автомобилей и сборочных комплектов деталей. Многократно признавался «Лучшим российским экспортёром». Продукция поставляется в более чем 40 стран мира.

18. АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ)(http://www.tmholding.ru/), штаб-квартира в Москве. Занимает 12% мирового рынка электрических локомотивов (за период 2013-2017 годов). Крупнейший в России и СНГ производитель рельсового подвижного состава. Продукция эксплуатируется в более чем 10 странах мира.

19. АО «Синара-Транспортные Машины» (СТМ) (http://sinaratm.ru/), подразделение «Группа Синара» (http://sinara-group.com/) с центральным офисом в Екатеринбурге. Занимает 8 % мирового рынка электрических локомотивов (за период 2013-2017). Поставки в более чем 10 зарубежных стран.

20. НПК «Объединенная Вагонная Компания» (ОВМ) (http://www.uniwagon.com/), штаб-квартира в Москве. Крупнейшее предприятие холдинга — Тихвинский вагоностроительный завод (http://www.tvsz.ru/) в городе Тихвин Ленинградской области. Крупнейший поставщик грузовых вагонов в России, входит в топ-3 производителей вагонов в мире. С января 2012 года к февралю 2019 выпущено 100 тысяч грузовых вагонов, в том числе 19,7 тысяч в 2018 году.

21. ООО «Комбайновый завод „Ростсельмаш“» (http://rostselmash.com/), главный офис в Ростове-на-Дону, объединяет 13 предприятий в России, Канаде и других странах. Занимает 17% на мировом рынке уборочной сельхозтехники и 70% на российском рынке.

22. ГК «Калашников» (http://kalashnikovgroup.ru/), дочерняя структура «Ростеха». Штаб-квартира и основное производство в Ижевске (Удмуртия), подразделения в Рыбинске, Мытищах, Нижневартовске. Крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также многих видов высокоточного оружия (95 % производства стрелкового оружия в России, 80 % рынка). На мировом рынке — около 1 % в стоимостном и 2-3 % в натуральном выражении. Производитель знаменитых автоматов Калашникова (АК-47 и АК-74) — самого распространённого в мире стрелкового оружия. Продукция, по состоянию на 2019 год, поставляется в 27 стран.

23. АО «Концерн воздушно-космической обороны „Алмаз-Антей“» (http://www.almaz-antey.ru/), штаб-квартира и производство в Москве, подразделения в Нижнем Новгороде и других городах. Производит средства противовоздушной обороны, в частности, комплексы ПВО большой дальности С-300, С-400, С-500, которые считаются одними из лучших в мире. С-400 поставляется в Белоруссию, Китай, Турцию, С-300 — в два десятка стран. По объёму продаж в период 2013—2016 гг. устойчиво занимал 11-14-е места среди 100 крупнейших компаний мирового военно-промышленного комплекса.

24. АО «ПК „Уралвагонзавод“» (http://uralvagonzavod.ru/), входит в состав ГК «Ростех», головное предприятие — завод «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле Свердловской области. Крупнейший в мире производитель танков, четвёртый в мире производитель вагонов (18 тысяч единиц в 2018 году) — ранее был первым (теперь уступает ТВСЗ). Крупнейший в России производитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, цистерн. В 2012 году было выпущено 28 тысяч вагонов, что составляет мировой рекорд. За всю историю произведено около миллиона вагонов. Танки поставляются во многие страны мира.

25. RT (ранее Russia Today) (http://www.rt.com/, http://russian.rt.com/) — российский международный многоязычный информационный телеканал. Главный офис в Москве. Имеет студии в Москве, Вашингтоне и Лондоне. Вещает на русском, английском, испанском, французском и арабском языках, доступен для более чем 700 миллионов зрителей по всему миру. Еженедельная телеаудитория составляет на сегодняшний день более 100 млн человек. В июле 2019 года количество просмотров видео RT на YouTube достигло 9 миллиардов, что является рекордом в категории новостных каналов. Популярность канала объясняется тем, что он даёт площадку для альтернативных точек зрения, которые блокируются в мейнстримных западных СМИ.

26. ООО Студия «Анимаккорд» (http://animaccord.ru/), г. Москва. Мультипликационные ролики студии «Анимаккорд» имеют в общей сложности более 50 миллиардов просмотров на YouTube. Мультсериал «Маша и Медведь» был переведён на 25 языков и показывался в эфире более 100 стран. Серия под названием «Маша плюс каша» набрала к 2019 году более 4 миллиардов просмотров и входит в число 10 наиболее просматриваемых роликов за всю историю (это самое популярное на YouTube немузыкальное видео).

27. Студия «Петербург» (http://skapetersburg.ru/), в составе группы компаний «Рики», г. Санкт-Петербург. Выпускает популярный детский мультсериал «Смешарики». В 2008 году 99 серий адаптированы для американского телеканала «The CW» под названием «GoGoRiki». Также «Смешарики» выходят ещё в 60 странах, переведены на 15 языков, ежедневная аудитория мультсериала — 50 млн человек, аудитория в Китае превышает российскую.

28. ГК «ЭФКО» (http://www.efko.ru/), головной офис в Воронеже, производственные площадки — в Белгородской, Воронежской, Московской и Свердловской областях, в Краснодарском крае и Казахстане. Входит в тройку крупнейших российских агропромышленных компаний, крупнейший российский масложировой холдинг, производитель масла «Слобода». Лидирующий экспортёр подсолнечного масла, значительные поставки в Египет.

29. ПАО «Аэрофлот» (http://www.aeroflot.ru/ru-ru), базируется в московском аэропорту Шереметьево.Крупнейший российский авиаперевозчик. Вместе с дочерними авиакомпаниями «Россия», «Аврора» и «Победа» с 2017 года входит в ТОП-20 мировых авиаперевозчиков по пассажиропотоку. По итогам 2018 года занимает 40,7 % российского пассажиропотока, признаётся одним из лидеров глобальной отрасли по качеству обслуживания пассажиров. Неоднократно признавался лучшей авиакомпанией Восточной Европы. В Китае признан лучшей авиакомпанией для транзита в Европу.

30. МГК «Волга-Днепр» (http://www.volga-dnepr.com/), штаб-квартира в Москве. Крупнейший российский грузовой авиаперевозчик. Эксплуатирует крупнейший парк самолётов «Руслан», занимая более 50 % мирового рынка авиаперевозок уникальных и сверхтяжёлых грузов. 95 % перевозок осуществляется на международных авиалиниях.

31. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) (http://www.rzd.ru/), штаб-квартира в Москве. Коммерческие операционные линии РЖД в России имеют длину 85 тыс. км и составляют четвёртую в мире сеть ж/д после США, Китая и Индии. Также Россия занимает второе место в мире по протяжённости двухпутных магистралей и электрифицированных железных дорог. Транссибирская железная дорога является самой длинной железнодорожной магистралью в мире, а магистраль Обская — Бованенково на Ямале — самой северной железной дорогой в мире. По состоянию на 2012 год РЖД входила в топ-3 крупнейших транспортных компаний мира. Крупнейший работодатель России. В 2018 году компания заняла в рейтинге глобальной конкурентоспособности второе место по грузообороту, четвёртое — по пассажирообороту, первое — по безопасности движения, энергоэффективности и защите окружающей среды.

32. ПАО «Совкомфлот» (http://www.sovcomflot.ru/), главный офис в Санкт-Петербурге, представительства в Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Лондоне, Лимасоле и Дубае. Крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в сфере морских перевозок углеводородов, а также обслуживания шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Крупнейший морской перевозчик в северных широтах, треть судов имеет высокий ледовый класс. В 2012 году СКФ занимал первое место по дедвейту флота среди танкерных компаний.

33. ГК «Росатом» (http://www.rosatom.ru/), главный офис в Москве, предприятия и АЭС в нескольких регионах страны. Занимает первое место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом. В 2016 году 10-летний портфель зарубежных заказов превысил $133 млрд. Благодаря Росатому Россия занимает третье место в мире по генерации энергии атомными станциями (2015). Российские технологии безопасности АЭС являются наиболее передовыми в мире. Россия является безусловным мировым лидером по переработке отработавшего ядерного топлива, обладая наиболее передовыми в мире технологиями в этой области. Также Росатом занимает первое место в мире по производству высокообогащённого урана для нужд атомной энергетики и первое место в мире по экспорту ядерного топлива. Российские технологии центрифужного обогащения урана являются наиболее эффективными в мире. По добыче урана Россия занимает шестое место в мире (2014). Эксплуатирует атомный ледокольный флот (крупнейший в мире).

34. ПАО «РусГидро» (http://www.rushydro.ru/) зарегистрировано в Красноярске, штаб-квартира в Москве, оператор большинства российских ГЭС. По установленной мощности более 39,4 ГВт на начало 2019 года – одна из крупнейших российских электрогенерирующих компаний и третья в мире гидрогенерирующая компания.

35. ГК «Хевел» (http://www.hevelsolar.com/), штаб-квартира в Москве, завод по производству модулей в Новочебоксарске. Солнечные фотоэлектрические модули «Хевел» по эффективности входят в топ-5 среди всех мировых производителей. 5 % продукции экспортируется, в том числе в Таиланд. Крупный контракт на поставку модулей в Швецию, планирующую полный отказ от углеродной энергетики к 2040 году.

36. ПАО «Газпром» (http://www.gazprom.ru/), штаб-квартира в Москве. Газодобывающая и газотранспортная инфраструктура по всей России, в особенности в Западной Сибири (ЯНАО) и на Сахалине. 17 % мировых и 72 % российских запасов газа, 12 % мировой и 68 % российской добычи газа, крупнейшая в мире газотранспортная система протяжённостью 172,1 тысяч км, 16 % российских электрогенерирующих мощностей, первое место в мире по производству тепловой энергии. Более половины газа идёт на российский рынок, и экспортируется более чем в 30 стран. 17-е место в списке крупнейших энергетических компаний S&P Global Platts (2018). Крупнейший в России производитель и экспортёр сжиженного природного газа (СПГ), имеющий монополию на экспорт трубопроводного газа. Россия благодаря «Газпрому» занимает второе место в мире по производству и первое место в мире по экспорту природного газа. Также Россия по итогам 2018 года вошла в тройку мировых лидеров по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), вслед за США и Австралией.

37. ПАО «Нефтяная компания „Роснефть“» (http://www.rosneft.ru/), штаб-квартира в Москве. Инфраструктура по всей России, основная част месторождений — в Западной Сибири. Занимает 6 % в мировой добыче нефти и сравнимую долю в мировом экспорте. Один из мировых лидеров в области нефтепереработки, геологоразведки, продажи топлива на АЗС. В 2013 году после слияния с ТНК-BP стала крупнейшей в мире публичной компанией — производителем нефти, на неё приходилось более 40 % российской добычи. Проекты в 25 странах мира, контролирует 12 % мощностей НПЗ в Германии.

38. ПАО «Нефтяная компания „Лукойл“» (http://www.lukoil.ru/), штаб-квартира в Москве, месторождения нефти и газа более чем наполовину в Западной Сибири. Занимает 2 % мировой добычи нефти, сравнимая доля в мировом экспорте. Около 1 % доказанных запасов углеводородов в мире. Экспорт идёт в более чем 100 зарубежных стран. Крупнейшая частная компания России.

39. АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК)(http://www.suek.ru/), штаб-квартира в Москве, угольные шахты и разрезы в Сибири и на Дальнем Востоке. Крупнейшая в России угледобывающая компания, 27 % российской добычи, входит в десятку крупнейших угледобывающих компаний в мире. 5 % в мировом экспорте угля. Шестая в мире компания по доказанным запасам угля.

40. ОАО «Угольная компания „Кузбассразрезуголь“» (http://www.kru.ru/), в составе ОАО «УГМК», штаб-квартира в г. Кемерово. Вторая в России (11 %) по объёмам добычи угледобывающая компания. Примерно 2 % в мировом экспорте угля. Примерно пятая часть всего российского экспорта угля.

41. ПАО «АЛРОСА» (http://www.alrosa.ru/), штаб-квартиры в городе Мирный Якутия) и в Москве, основные месторождения в Якутии, в Архангельской области, в Африке. 26 % мировой и около 90 % российской добычи алмазов, крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, в 2018 году добыто 36,7 млн карат алмазного сырья, выручка от продаж составила 4,5 млрд долларов США. Прогнозные запасы алмазов составляют около одной трети общемировых.

42. АО «Калининградский янтарный комбинат» (http://www.ambercombine.ru/), город Янтарный, Калининградская область. Крупнейший в мире производитель и экспортёр янтаря, добывает в среднем по 300 тонн в год, контролирует 90 % мировых запасов.

43. ОК «РУСАЛ» (http://www.rusal.ru/), штаб-квартира в Москве, основные производственные мощности в Сибири.5,8 % мирового производства алюминия и 6,2 % мирового производства глинозёма (оксида алюминия). Основная часть продукции идёт на экспорт.

44. ПАО «Горно-металлургическая компания „Норильский никель“» (http://www.nornickel.ru/) возглавляет группу предприятий под брендом ГМК «Норникель» (до 2016 года «Норильский никель»), штаб-квартира в Москве, основные производства расположены на Таймырском полуострове (район Норильска) и на Кольском полуострове. На долю «Норникеля» в 2016 году приходилось 40 % мирового производства палладия (1-е место в мире по объёму производства), 12 % никеля (второе место в мире), 11 % платины, 5 % кобальта, 2 % меди. Основная часть продукции идёт на экспорт.

45. ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (http://www.vsmpo.ru/), в составе ГК «Ростех». «ВСМПО» — филиал в городе Верхняя Салда Свердловской области, «АВИСМА» — филиал в городе Березники Пермского края. Производит более 90 % российского титана, что составляет 30 % мирового рынка Крупнейший в мире производитель титана, ежегодно производит порядка 30 тысяч тонн титановой продукции, основная часть идёт на экспорт.

46. ПАО «Полюс» (ранее«Полюс Золото» ) (http://polyus.com/), штаб-квартира в Москве, месторождения золота в Красноярском крае (крупнейшее — «Олимпиада»), Иркутской, Магаданской, Амурской областях и Якутии (Куранах). Крупнейшая в России золотодобывающая компания, в ходит в 10-ку крупнейших в мире. Доказанные и вероятные запасы золота составляют 64 млн унций — третье место в мире.

47. ОАО «Холдинговая компания „Металлоинвест“» (http://www.metalloinvest.com/), штаб-квартира в Москве.Владеет одними из крупнейших в мире запасами железной руды на территории Курской магнитной аномалии. Крупнейший производитель железорудного сырья в СНГ, входит в топ-5 лидирующих неинтегрированных производителей в мире. Лебединский ГОК — единственный в Европе производитель горячебрикетированного железа (ГБЖ) — сырья для передовой технологии прямого восстановления железа. Является мировым лидером в производстве товарного ГБЖ (40 % мирового рынка), занимает третье место в мире по производству окатышей, пятое место в мире по производству товарной железной руды. Входит в топ-5 производителей стальной продукции в России.

48. ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ)(http://toaz.ru/) cо штаб-квартирой и производством в Тольятти. Входит в топ-3 основных производителей аммиака в России и в топ-10 крупнейших в мире. На ТОАЗ приходится примерно 1,5-2% мирового производства и несколько процентов мирового экспорта.

49. OCSiAl(O C Si Al — обозначения химических элементов кислорода, углерода, кремния и алюминия) (http://ocsial.com/ru/), главный офис в Люксембурге, производство в Академгородке в Новосибирске. Занимает 90 % мирового рынка углеродных нано-трубок, лёгких и прочных. Делает одностенные нанотрубки, тогда как во всём остальном мире — многостенные. Многостенная нано-трубка «свёрнута» из графита, а одностенная — из графена, то есть слой толщиной в одну молекулу, разница как между графитом и алмазом.

50. АО «Монокристалл» (http://www.monocrystal.ru/), Ставрополь, дочерняя компания многоотраслевого концерна «Энергомера» и госкорпорации «Роснано» . Обеспечивает около половины (47%) мирового производства искусственных сапфиров для светодиодов, прочных планшетных экранов и прочей оптоэлектроники, есть во всей технике Apple.Также производит металлизационные пасты для солнечной энергетики, которые используются в каждом 8-м модуле в мире (12% глобального рынка). 95 % продукции экспортируется в 25 стран мира.

Как видите, российскому бизнесу есть чем гордиться, причём не только в сфере добычи ресурсов или в производстве оружия. С советских времён наша экономика сильно продвинулась вперёд, много выдающихся компаний-чемпионов выросли с нуля или почти с нуля.

Список наверняка есть ещё чем пополнить, если мы забыли о каких-то компаниях-лидерах, назовите их пожалуйста, в комментариях. Если захотите лично отредактировать статью — сделайте это, регистрация на «Руксперте» не обязательна:

https://ruxpert.ru/Российские_компании_—_лидеры_мирового_рынка

Напомню также, что на «Руксперте» есть и статья с перечислением отраслей, где лидируют не отдельные наши компании, а вся наша страна целиком. Так, к примеру, Россия занимает первое место по производству пшеницы, высокообогащённого урана и боевых танков:

https://ruxpert.ru/Сферы_лидерства_России

Источник: Место для дискуссий

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Последнее: Аналитики провели опрос, чтобы выяснить, как текущая экономическая ситуация в стране влияет на планы россиян по покупке нового автомобиля. Данные оказались не слишком радостные, что в целом соответствует раскладам на рынке и в экономике. Агентство "Автостат" совместно с "За рулем" провело опрос, в котором участвовали более 2 тысяч респондентов. Им был задан вопрос "Как экономическая […]