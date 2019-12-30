Названа новая версия крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты

Авария самолета Bek Air могла произойти из-за спутного следа взлетевшего за минуту до этого Airbus, сообщил директор летной службы авиакомпании Ерик Сапаров.
«Одной из причин, которую мы предполагаем… спутный след», – передает РИА «Новости» слова Сапарова.
Он пояснил, что за минуту до взлета Fokker 100 с этой же полосы взлетел Airbus, который мог создать спутные струи.
В субботу стало известно, что черный ящик разбившегося самолета передадут в Межгосударственный авиационный комитет в Москву для экспертизы.
В пятницу в результате крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетевшего в пятницу из Алма-Аты в Нур-Султан и рухнувшего в районе жилого сектора, погибли 12 человек, 49 пострадали.
Напомним, в субботу в МВД Казахстана заявили, что следствие по делу о крушении самолета авиакомпании Bek Air под Алма-Атой среди вероятных версий причин инцидента рассматривает техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия.
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