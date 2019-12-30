Гаджеты: Миниатюрный мультиметр Pokit Pro (4 фото + видео)



Австралийская компания Pokit Innovations собирается повторить успех первого измерительного беспроводного устройства pokitMeter, выпустив его усовершенствованную версию мультиметр Pokit Pro, работающий через приложение на смартфоне. В настоящее время проект на краудфандинговой платформе Indiegogo набирает уже 1,291 млн долларов (при этом на площадке Kickstarter уже собрано 1,1 млн долларов в ноябре 2019 года). Одна сумма, собранная на Indiegogo уже почти в 40 раз превышает необходимую для начала проекта.

Прибор Pokit Pro — мобильный и беспроводной, имеет размеры немногим большие, чем стандартная шариковая ручка. Учитывая отзывы и предложения от клиентов, работавших с pokitMeter, австралийский стартап улучшил первоначальный дизайн прибора, чтобы обеспечить Pokit Pro расширенные функциональные возможности. В эту функциональность вошли осциллограф и регистратор данных с возможностью 12-битной дискретизации от 10 мВ до 600 В, от 1 мА до 10 А. Прибор может точно измерять переменное или постоянное напряжение, переменный или постоянный ток, сопротивление и температуру окружающей среды, а также проводить проверку работы диодов.



Компактные размеры и функциональные возможности (напряжение до 600 В) позволят использовать Pokit Pro при работе с осветительными приборами, автомобильной электросетью, и приборами под высоким напряжением. Гидроизоляция приборов обеспечивает безопасность при работе в сложных погодных условиях.

Pokit Pro передает показания на специальное мобильное приложение смартфона и транслирует данные в режиме реального времени. Также через приложение можно будет изменять диапазоны измерений, и сохранять все данные. Презентация тестовых образцов состоится уже в январе на мероприятиях CES, в мае первые заказчики с Kickstarter уже получат прибор, а для пользователей оформивших заказ на Indiegogo доставка приборов по цене 139 долларов начнется в июне 2020 года.

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