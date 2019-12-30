«Вест Хэм», в котором выступает Ярмоленко, сменил главного тренера

30.12.2019, 11:30, Новости дня

Английский «Вест Хэм», за который выступает украинский полузащитник Андрей Ярмоленко, сменил главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.

28 декабря после поражения от «Лестера» в 20-м туре чемпионата Англии на официальном сайте «Вест Хэма» вышло заявление о том, что чилиец Мануэль Пеллегрини покинул пост главного тренера команды.

29 декабря было оглашено, что новым наставником команды стал шотландский специалист Дэвид Мойес. Контракт подписан на полтора года.

Пеллегрини руководил «Вест Хэмом» с мая 2018 года. В прошлом сезоне под руководством чилийца лондонская команда заняла 10-е место в чемпионате Англии.

Мойес уже тренировал «Вест Хэм» – с ноября 2017-го по май 2018 годов. Под руководством шотландца команда одержала девять побед в 31 матче.

После 20 туров АПЛ сезона 2019/20 «Вест Хэм», в котором выступает Ярмоленко, занимает 17-е место в турнирной таблице и имеет в активе 19 очков, от зоны вылета команду отделяет один балл.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Немецкий бюджетный авиаперевозчик Eurowings (дочерняя компания авиаконцерна Lufthansa) сообщил 27 декабря на своем сайте об отмене более 170 рейсов, которые должны были состояться с 30 декабря по 1 января. Причиной отмены рейсов стала новогодняя забастовка бортпроводников лоукостера Germanwings (также «дочка» Lufthansa), организованная немецким профсоюзом Ufo. Забастовка затронула в основном рейсы внутри Германии, пишет «Німецька хвиля». «Этот […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика