Автобус перевернулся под Псковом: десятки пострадавших

В Псковской области автобус съехал с дороги, вылетел в кювет и перевернулся. Пострадали десятки людей, сообщают «Невские Новости».

По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима при гололеде. В салоне автобуса находились 50 пассажиров, большинство из них – граждане Беларуси. В настоящее время известно о 24 пострадавших, среди них есть не менее трех детей: девочки 2006, 2008 и 2010 годов рождения. Многие люди получили переломы, ушибы головы и грудной клетки. Они были госпитализированы в Псковскую областную больницу.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Кремль считает результативным взаимодействие РФ и США, касающееся информации о готовившихся терактах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как подчеркнул Песков, информация была передана американцами сначала по линии спецслужб и затем уже доложена президенту. Напомнив о задержании двух подозреваемых, пресс-секретарь президента подчеркнул, что «это более чем красноречиво говорит о результативности» данной работы, передает ТАСС. Ранее […]