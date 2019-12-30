Охлобыстин объяснил, почему российские режиссеры снимают «чернуху»

Актер Иван Охлобыстин, говоря о фильме «Дылда», рассказывающем историю любви двух молодых женщин-фронтовичек, объяснил, почему режиссеры стали обращаться к подобным темам.
По словам Охлобыстина, есть разные пути стать востребованным кинематографистом. Так, сообщил актер, можно снять хорошее кино, но для этого «ты должен вывернуться прямо», жертвовать собой, и «в конце концов, это (кино) никуда не уйдет».
Но, по его словам, есть и другой путь. «На фестиваль европейский ты можешь попасть, только если придешь с «чернухой». Будешь соответствовать представлению европейского зрителя, а точнее, критика, даже не зрителя – люди-то там адекватные», – добавил актер.
По словам актера, обходить многие «беспощадные кинокаки» ему помогают дети, пишет «Царьград».
«У меня есть хорошая рецептура. Я же многодетный, и у меня дети взрослые. Они примерно знают мой вкус. Примерно знают, что меня будет расстраивать, примерно знают, что меня будет радовать. Поэтому я говорю: это надо смотреть? Они говорят: надо смотреть, для общего развития, так сказать. А это надо смотреть? Надо смотреть, но есть спорные моменты. А это? Нет, не надо. В противном случае мне времени не хватит. Я сам с трудом литературу отбираю. А в кино-то тем более сложно. А они ориентируются. У них другая рецептура. У них там видеоблогеры, которые паразитируют на этой киношной сфере. Они и сами смотрят. И поэтому я избегаю тонких моментов», – рассказал актер.
Напомним, фильм «Дылда» победил на Женевском кинофестивале и вошел в шорт-лист «Оскара».
Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале. Фильм получил награду за лучшую режиссуру и приз международной федерации кинопрессы «за невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме».
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