Ученый Мэттью Каплан придумал двигатель для перемещения Солнечной системы

Американский ученый придумал новое астроинженерное устройство. Мэттью Каплан изобрел двигатель, который, по его словам, способствует перемещению Солнечной системы.

Сооружение ученого являет собой обновленный вариант мотора Шкадова – гигантский солнечный парус, представляющий форму параболического зеркала, который находится рядом со звездой. Суть работы механизма двигателя астрофизика состоит в том, что излучение от Солнца осуществляет зеркало, хотя при этом большая масса паруса возмещает данную силу, поэтому аппарат останется неподвижным по отношению к звезде. Так как энергия сосредоточится в одном направлении, появится тяга и светило начнет постепенно перемещаться, а за ним и все планеты.

Тем не менее скорость подобной транспортировки будет мала согласно космическим меркам и спустя миллиард лет сможет достигнуть только 20 километров в секунду. Как отметил Мэттью Каплан, перемещение звезды помогло бы предотвратить катастрофы, губительные для Солнечной системы.

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